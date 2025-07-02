День фінансів: муніципальне житло, експорт ІТ-послуг, плани щодо підвищення податків — Finance.ua

День фінансів: муніципальне житло, експорт ІТ-послуг, плани щодо підвищення податків Сьогодні 17:45

Середа, 2 липня. Хто зможе орендувати квартиру за 6 тисяч гривень, та як зміняться мінімальна зарплата та пенсія протягом наступних трьох років.

Муніципальне житло

В Україні запустять пілотний проєкт створення муніципального житла для оренди за доступними цінами. У першу чергу житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники.

Плату визначатимуть за спеціальною формулою з урахуванням соціально-економічних умов конкретного регіону. Орієнтовно це буде близько 6 тисяч грн.

Відмітимо, що Україна сподівається , що після припинення війни додому повернуться близько 70−80% біженців. Головними умовами повернення людей є безпека та можливості працевлаштування.

Купівля валюти

У червні українці дещо підвищили попит на долари та євро в банках, але загалом він залишається нижчим, ніж на початку 2025 року. Як свідчать дані НБУ, у червні 2025 року населення продало банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1,822 млрд доларів в еквіваленті, а купило на 2,104 млрд доларів. Тобто чиста купівля становила 282,2 млн доларів.

🩺 У сучасному конкурентному банківському середовищі вже недостатньо просто надавати якісні фінансові послуги. Люди очікують більшого — турботи, сервісу, інновацій. Телемедицина стала новим інструментом клієнтської лояльності, крос-продажу і позиціювання банку як сучасної та дбайливої організації.

У новій статті Finance.ua розповідає про те, чому телемедицина вигідна саме банку та що загалом варто про неї знати:

МВФ оновив негативний сценарій для України

Міжнародний валютний фонд несуттєво змінив негативний сценарій під час восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України. Фонд припускає альтернативні більш песимістичні сценарії розвитку подій, проте не змоделював їх в оновленому документі.

Підвищення податків вже в цьому році

У Мінфіні прокоментували інформацію щодо підвищення податків. Міністерство зазначає, що всі зміни, включно з впровадженням податку на доходи, отримані через цифрові платформи, та акцизу на напої з підсолоджувачами, можуть бути впроваджені в наступному році, згідно з національною стратегією доходів на період до 2030 року. Планів щодо підвищення податків цього року уряд не має.

Законопроєкт про податкову політику США

Сенат США підтримав проєкт закону адміністрації Дональда Трампа, який змінює податкову політику країни. Документ отримав назву «Великий прекрасний закон» і передбачає водночас зниження податків та збільшення бюджетних витрат.

Долар США впав майже до найнижчого рівня з лютого 2022 року відносно основних валют, оскільки трейдери врахували потенційний вплив законопроєкту президента Дональда Трампа про витрати та наближення термінів стягнення тарифів.

Експорт ІТ-послуг

У травні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 4,2% і становив $545 мільйонів. Українській економіці це принесло на $24 мільйони менше у порівнянні з квітнем.

Загалом за 5 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $2,7 мільярда. Це на 0,4% менше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $11 мільйонів.

Штрафи за митні порушення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4323-IX щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Розмір штрафу буде залежати від того, який орган його накладає.

Мінімальна зарплата та пенсія

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки пропонує підняти розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та розмір мінімальної зарплати. Востаннє мінімальна пенсія підвищувалася з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2361 гривні.

Робота після закінчення служби

Work.ua провів опитування серед ветеранів, яку роботу вони шукають після звільнення зі служби. Понад половина ветеранів (55%) зізналися, що не знають, яка робота їм підійде. Багато ветеранів вибирають сферу охорони та безпеки, бо бачать у цьому пряме продовження військового досвіду.

До речі, експерти порталу budni.robota.ua зібрали найцікавіші стажування липня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.