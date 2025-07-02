Експорт ІТ-послуг у травні 2025 року зменшився та склав $545 мільйонів — Finance.ua

Експорт ІТ-послуг у травні 2025 року зменшився та склав $545 мільйонів Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Експорт ІТ-послуг у травні 2025 року зменшився та склав $545 мільйонів

У травні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 4,2% і становив $545 мільйонів. Українській економіці це принесло на $24 мільйони менше у порівнянні з квітнем.

Про це повідомляє Львівський ІТ-кластер з посиланням на дані Національного банку.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Крім того, ці показники на 2,7% або ж $15 мільйонів менші порівняно з травнем 2024 року.

Загалом за 5 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $2,7 мільярда. Це на 0,4% менше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $11 мільйонів.

«Вперше за останні 4 місяці ми спостерігаємо падіння обсягів експорту комп’ютерних послуг. За нашими прогнозами на початку цього року, зниження обсягів експорту ІТ-послуг у 2025 році мало б скласти від 1,5% за позитивного сценарію — до 3,5% за негативного. Імовірно, у червні ми також спостерігатимемо падіння показників», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

За його словами, це пов’язано із певними сезонними коливаннями.

«Водночас, якщо тенденція до зростання, що спостерігалася у попередні три місяці, збережеться, ми обережно очікуємо, що до кінця цього року експорт ІТ-послуг залишатиметься стабільним і навіть зможе повторити результат 2024 року. У разі падіння — за нашими попередніми оцінками ці показники становитимуть від 0,5% до 1%, якщо не відбудеться серйозних потрясінь. Якщо ж повномасштабна війна триватиме, ми не бачимо підстав очікувати зростання IT-експорту», — додав Веселовський.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у травні 2025 року склала $1,27 мільярда, що на $45 мільйонів або ж 3,4% менше порівняно з квітнем.

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