США викрили схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у понад 100 техкомпаній — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США викрили схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у понад 100 техкомпаній

Кримінал
12
Міністерство юстиції США викрило схему, за якою північнокорейські айтішники під виглядом американців влаштовувалися в техкомпанії США, а зароблені кошти спрямовували на фінансування ракетної програми КНДР. Схема діяла впродовж кількох років і завдала збитків на мільйони доларів.
Про це пише TechCrunch.
За даними слідства, змову організував американець Чженьсін «Денні» Ван з Нью-Джерсі. Разом із групою з восьми спільників (громадян Китаю та Тайваню) він створював фіктивні фірми й підроблені профілі, щоб маскувати громадян Північної Кореї як кандидатів з США. Вони влаштовувалися на дистанційні посади у понад 100 технологічних компаніях.
Читайте також
За даними Мін’юсту, з 2021 по 2024 рік у схемі використовували особисті дані понад 80 осіб. В результаті США зазнали близько $3 млн збитків. Під час рейдів ФБР вилучило 137 ноутбуків, десятки фінансових рахунків і пристроїв для віддаленого доступу, а також конфіскувало криптовалюту на сотні тисяч доларів.
П’ятьом громадянам КНДР також висунули обвинувачення у викраденні понад $900 тис. у криптовалюті у двох компаній.
Американська влада наголошує, що операція демонструє серйозність цифрової присутності Північної Кореї та її спроби проникнути в глобальну технологічну галузь.
За матеріалами:
internetua.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems