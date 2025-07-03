США викрили схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у понад 100 техкомпаній — Finance.ua

США викрили схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у понад 100 техкомпаній Сьогодні 03:19 — Кримінал

Міністерство юстиції США викрило схему, за якою північнокорейські айтішники під виглядом американців влаштовувалися в техкомпанії США, а зароблені кошти спрямовували на фінансування ракетної програми КНДР. Схема діяла впродовж кількох років і завдала збитків на мільйони доларів.

Про це пише TechCrunch.

За даними слідства, змову організував американець Чженьсін «Денні» Ван з Нью-Джерсі. Разом із групою з восьми спільників (громадян Китаю та Тайваню) він створював фіктивні фірми й підроблені профілі, щоб маскувати громадян Північної Кореї як кандидатів з США. Вони влаштовувалися на дистанційні посади у понад 100 технологічних компаніях.

За даними Мін’юсту, з 2021 по 2024 рік у схемі використовували особисті дані понад 80 осіб. В результаті США зазнали близько $3 млн збитків. Під час рейдів ФБР вилучило 137 ноутбуків, десятки фінансових рахунків і пристроїв для віддаленого доступу, а також конфіскувало криптовалюту на сотні тисяч доларів.

П’ятьом громадянам КНДР також висунули обвинувачення у викраденні понад $900 тис. у криптовалюті у двох компаній.

Американська влада наголошує, що операція демонструє серйозність цифрової присутності Північної Кореї та її спроби проникнути в глобальну технологічну галузь.

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