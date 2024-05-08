День фінансів: мобілізація засуджених, доходи парламентарів, реновація хрущовок — Finance.ua

День фінансів: мобілізація засуджених, доходи парламентарів, реновація хрущовок Сьогодні 17:30

У середу, 8 травня, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 11 серпня 2024 року, а також ухвалила в цілому проєкт закону про мобілізацію засуджених осіб. Тобто під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

Україна наздогнала росію за виробництвом дронів-камікадзе. Україна у 2024 році наздогнала росію за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічних Shahed-131 та Shahed-136. Про це Україна у 2024 році наздогнала росію за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічних Shahed-131 та Shahed-136. Про це заявив гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.

40% держкомпаній були збитковими у 2023 році. Майже 800 державних та казенних компаній подали фінансову звітність у 2023 році, за даними Державної служби статистики. Щороку 40% цих компаній є Майже 800 державних та казенних компаній подали фінансову звітність у 2023 році, за даними Державної служби статистики. Щороку 40% цих компаній є збитковими

За 2022−2023 роки парламентарі отримали 7 млрд грн доходу. Аналітики проаналізували декларації чинних народних обранців щодо розміру доходу та заробітної плати за останні два роки. Про це йдеться в Аналітики проаналізували декларації чинних народних обранців щодо розміру доходу та заробітної плати за останні два роки. Про це йдеться в аналітиці YouControl. Торік 298 депутатів отримали більше доходу, ніж у 2022-му. Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з показником у 2022 році.

Пакет скасування валютних обмежень. Національний банк України після скасування валютних обмежень для бізнесу готує наступні пакети валютної лібералізації. Але жодних термінів для цього не встановлює. Про це Національний банк України після скасування валютних обмежень для бізнесу готує наступні пакети валютної лібералізації. Але жодних термінів для цього не встановлює. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону: «Так, буде ще один пакет, і ви знаєте, буде не один пакет».

🤑Нагадаємо, шлях України до економічних реформ був відзначений низкою переходів. Лібералізація іноземної валюти виділяється як ключовий аспект інтеграції країни у світову економіку. Також валютна лібералізація є одним з ключових аспектів економічних реформ, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та залучення інвестицій у країну. Ми підготували нову статю на цю тему:

Документи при продажу чи купівлі доларів. В Україні купувати валюту чи продавати її можна В Україні купувати валюту чи продавати її можна фактично без обмежень. Однак у випадку, якщо ви проводити операції на суму від 400 тис. грн в еквіваленті, доведеться пройти ідентифікацію та надати документи, що підтвердять джерело доходів.

Чи може Україна повністю відмовитись від паперових грошей. У перспективі повна відмова від «паперових» грошей і перехід на 100-відсотковий безготівковий розрахунок є малоймовірним, хоч частка саме карткового розрахунку невпинно зростатиме. Про це У перспективі повна відмова від «паперових» грошей і перехід на 100-відсотковий безготівковий розрахунок є малоймовірним, хоч частка саме карткового розрахунку невпинно зростатиме. Про це заявила заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська.

До речі, вигравайте призи разом з «Бонусом до депозиту» — як взяти участь у розіграші. Для всіх охочих оформити вклад та скористатися програмою «Бонус до депозиту» є гарні новини. У травні ви зможете ще й долучитися до розіграшу із загальною сумою призів на 150 000 грн. Розповідаємо детальніше про акцію та її умови.

👉Деталі за посиланням

Детінізація торгівлі. У квітні в У квітні в середньому за день покупцям товарів та послуг було надано на 4 млн розрахункових документів більше, ніж у січні, що свідчить про поступову детінізацію торгівлі.

Де зросла зарплата в Україні, а де знизилась. Як Як повідомляє кадровий портал work. uа, квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Тож уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні.

Сезонна робота для молоді. У квітні на сайті Work.ua У квітні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 320 585 резюме, що майже не відрізняється від рівня березня. Проте через відчутне збільшення кількості пропозицій роботи показник середньої кількості відгуків на одну вакансію на місяць знову знизився.

Як чоловікам оновити дані за кордоном. 16 квітня 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Норми, прописані у законі, набудуть чинності 18 травня. Нові правила зобов’язують усіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої дані протягом 60 днів. Це стосується громадян України, які 16 квітня 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Норми, прописані у законі, набудуть чинності 18 травня. Нові правила зобов’язують усіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої дані протягом 60 днів. Це стосується громадян України, які перебувають в Україні, а також тих, хто наразі проживає за кордоном.

«Укрпошта» випустила нову марку. У середу, 8 травня, Укрпошта офіційно вводить в обіг У середу, 8 травня, Укрпошта офіційно вводить в обіг поштову марку «русскій воєнний флот — до дна!». Нова марка є третьою в серії поштових марок воєнного часу «русскій воєнний корабль … !».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.