Apple офіційно назвала нові функції для iPhone, ПК, планшетів, гарнітури — Finance.ua

Apple офіційно назвала нові функції для iPhone, ПК, планшетів, гарнітури 20.05.2024, 00:38 — Технології&Авто

Apple офіційно назвала нові функції для iPhone, ПК, планшетів, гарнітури

Apple представила кілька нових функцій, які будуть включені в iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 і visionOS 2. Вони покликані поліпшити зручність використання пристроїв для людей з обмеженими можливостями.

Про це повідомляється на сайті техногіганта.

Стеження за поглядом. Люди зможуть керувати iPad і iPhone, використовуючи рух очей. Фронталка буде автоматично калібруватися, аналогічно технології Vision Pro.

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Music Haptic. За допомогою цієї функції глухі або слабочуючі користувачі зможуть відчувати музику через Taptic Engine в iPhone, перетворюючи звукові хвилі на тактильні відчуття.

Vocal Shortcuts. Користувачі можуть налаштовувати індивідуальні звукові сигнали для виконання певних завдань. Для розпізнавання мови людей із порушеннями, такими як інсульт, церебральний параліч або аміотрофічний склероз, застосовується машинне навчання.

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Vehicle Motion Cues. Деяким людям стає погано під час використання техніки під час руху транспортного засобу. Це пов’язано з конфліктом інформації, що надходить у мозок від органів чуття. Вестибулярний апарат відчуває рух, тоді як очі бачать нерухоме зображення. Опція дасть змогу відображати анімовані точки на краях дисплея. Вони рухатимуться відповідно до ТЗ.

CarPlay. Оновлення CarPlay включають голосове управління, кольорові фільтри і розпізнавання звуків.

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