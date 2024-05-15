Apple готується до глобального запуску гарнітури Mixed Reality Vision Pro — Finance.ua

Apple готується до глобального запуску гарнітури Mixed Reality Vision Pro 15.05.2024, 02:04 — Технології&Авто

Apple готується до глобального запуску гарнітури Mixed Reality Vision Pro

Apple збирається розширити продажі своєї гарнітури Mixed Reality Vision Pro за межами США. Vision Pro, який поєднує віртуальний вміст із зображеннями реального світу, стане доступним для клієнтів у всьому світі пізніше цього року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виробник iPhone відправив сотні співробітників зі своїх міжнародних магазинів на навчання того, як демонструвати клієнтам гарнітуру вартістю $3499.

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Компанія не розкриває деталей того, де саме буде доступний Vision Pro. Однак компанія навчає працівників з Німеччини, Франції, Австралії, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру та Китаю, вказуючи на те, що ці регіони стануть одними з перших міжнародних ринків для пристрою.

Apple намагається переломити скорочення попиту, інтенсивніше рекламуючи Vision Pro на своєму вебсайті та опитуючи співробітників після демонстрацій, щоб визначити, чому клієнти відмовляються купувати пристрій. Минулого місяця керівник відділу маркетингу Vision Pro пішов у відставку.

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Гарнітура Vision Pro була представлена ​​в червні минулого року та з’явилася на прилавках у США 2 лютого 2024 року. Вихід гарнітури на міжнародні ринки може допомогти Apple залучити клієнтів у той час, коли продажі її найпопулярнішого продукту iPhone сповільнюються.

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