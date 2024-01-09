Apple працює над дешевою версією Vision Pro — Finance.ua

Apple працює над дешевою версією Vision Pro Сьогодні 22:12 — Фондовий ринок

Існує певна суперечка щодо того, чи працює Apple над дешевшою версією Vision Pro вартістю 3499 доларів США, в якій будуть урізані деякі кути, щоб знизити ціну. Виходячи з деякого коду, виявленого 9to5Mac в iOS 17 beta 2, здається, що дешевша версія просторового комп’ютера скоро з’явиться. Кілька рядків коду, які раніше називали Vision Pro як Vision Pro, тепер називають пристрій Vision. Іншими словами, слово «Pro» було видалено.

Приклад, наведений 9to5Mac, показав, що в рядках коду для App Store раніше говорилося: «Mac, iPad і Apple Vision Pro Apps». Тепер той самий рядок читається як «Mac, iPad та Apple Vision Apps». Це можна інтерпретувати як те, що Apple вносить зміни, необхідні для того, щоб бути готовою до випуску дешевшої версії Vision Pro. Цікаво, що на вкладках в онлайн-магазині Apple Store вкладка для просторового комп’ютера називається Vision, а не Vision Pro.

У минулому оглядач Bloomberg Марк Гурман говорив, що очікує, що ціна на дешевший просторовий комп’ютер Apple Vision буде в діапазоні $1,500-$2,500. У дешевшій моделі Apple Vision, можливо, буде відсутня функція EyeSight — дисплей, який дозволяє людям, що стоять навколо користувача Vision Pro, бачити очі користувача, щоб оцінити його/її емоції в даний момент.

Серед інших можливостей для зниження ціни — використання дисплеїв з нижчою роздільною здатністю та процесорів Apple iPhone серії A замість потужних процесорів Mac серії M, які стоять на Vision Pro. Vision Pro буде оснащений чіпсетом M 2 разом із співпроцесором R1. Якщо Apple працює над дешевшим просторовим комп’ютером Apple Vision, він може побачити світ не раніше 2025 року.

Дехто вважає, що Vision Pro врешті-решт призведе до створення Apple Glass, наступної великої речі і наступника iPhone. Apple Glass буде звичайною парою окулярів з функцією доповненої реальності (AR) і працюватиме подібно до нещасливих окулярів Google Glass. За допомогою доповненої реальності комп’ютерна графіка накладається на зображення реального світу. Ідея полягає в тому, що замість того, щоб носити з собою смартфон цілий день, користувач Apple Glass зможе постійно бачити через окуляри AR-версію домашнього екрану свого iPhone.

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itechua За матеріалами:

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