Чому Apple скорочує обсяги виробництва гарнітури Vision Pro майже вдвічі — Finance.ua
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Чому Apple скорочує обсяги виробництва гарнітури Vision Pro майже вдвічі

Фондовий ринок
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Чому Apple скорочує обсяги виробництва гарнітури Vision Pro майже вдвічі
Чому Apple скорочує обсяги виробництва гарнітури Vision Pro майже вдвічі, Фото: Apple
Аналітик і провідний інсайдер Мінг-Чі Куо стверджує, що Apple суттєво скорочує виробництво гарнітури змішаної реальності Vision Pro через низькі продажі в США. Заплановане на наступний рік оновлення гарнітури також опинилося під загрозою.
За його словами, початковий план передбачав випуск до 800 тис. комплектів гарнітури у 2024 році. Зараз цей показник скоротився до 400−450 тис.
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Він також зазначає, що Apple прийняла рішення про скорочення виробництва ще до того, як гарнітура з’явилася у продажу на ринках за межами США.

У чому причина

Це вказує на те, що попит у США був набагато нижчим, ніж очікувалося. Крім того, Куо каже, що низька продуктивність Vision Pro може означати, що заплановане на 2025 рік оновлення гарнітури може бути скасоване.
Видання PC Gamer припускає, що після того, як початковий шквал продажів серед ютуберів та інфлюенсерів вщух, попит з боку реальних користувачів виявився обмеженим.
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Як відомо, Apple Vision Pro коштує $3,499 без урахування додаткових опцій, тож його складно назвати імпульсивною покупкою.

Чому користувачі повертають гаджет

Ще в лютому почали з’являтися повідомлення, що деякі користувачі почали повертати назад в магазин гарнітуру Apple Vision Pro.
Дискомфорт під час використання був однією з найбільш згадуваних причин повернення.
Люди також нарікали на головний біль та порушення руху, і поскаржилися на вагу пристрою та центр маси, що розташований попереду.
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Куо також вказує, що Apple ще не створила дійсно хітовий додаток для гарнітури.
Вона позиціюється як гарнітура змішаної реальності з сильним акцентом на відображення в реальному світі, на відміну від чистої гарнітури VR, яка, можливо, є більш нішевою, але може запропонувати щонайменше одне дійсно привабливе застосування — ігри.
За матеріалами:
dev.ua
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