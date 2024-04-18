Apple розглядає можливість виробництва пристроїв в Індонезії — Finance.ua

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Apple розглядає можливість виробництва пристроїв в Індонезії

Світ
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Apple розглядає можливість виробництва пристроїв в Індонезії
Apple розглядає можливість виробництва пристроїв в Індонезії
Apple Inc. розгляне можливість виробництва продукції в Індонезії.
Про це заявив глава компанії Тім Кук після зустрічі з індонезійським президентом Джоко Відодо.
«Ми обговорювали бажання президента бачити виробництво в країні, і ми розглянемо це питання», — сказав Кук, слова якого наводить Market Watch.
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Apple шукає можливості для диверсифікації ланцюжків поставок, прагнучи скоротити залежність від Китаю, де наразі збирається значна частина її смартфонів і планшетів.
Компанія почала переносити частину виробництв до інших країн, зокрема до В'єтнаму та Індії, після пандемії COVID-19, під час якої постачання її пристроїв із Китаю було порушено внаслідок карантинних заходів.
«Я думаю, що інвестиційні можливості в Індонезії безмежні. Тут багато чудових місць для інвестицій, і ми інвестуємо. Ми віримо в цю країну», — сказав Кук.
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Наразі Apple не має виробничих потужностей в Індонезії, проте компанія інвестувала 1,6 трлн індонезійських рупій ($99 млн) в екосистему розробки застосунків у країні.
Раніше Apple анонсувала створення четвертої в країні Академії розробників Apple на острові Балі. Уперше компанія запустила програму навчання розробників застосунків у столиці Індонезії Джакарті 2018 року.
Днем раніше Кук провів зустріч із владою В'єтнаму в Ханої, де заявив про плани Apple нарощувати інвестиції в цю країну.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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