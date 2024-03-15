Apple придбала канадський ШІ-стартап — Finance.ua

Apple придбала канадський ШІ-стартап Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Apple придбала канадський ШІ-стартап

Компанія Apple придбала канадський стартап зі штучного інтелекту DarwinAI.

Про це повідомляє Bloomberg

За словами співрозмовників, виробник iPhone придбав ШІ-стартап на початку року, і десятки співробітників DarwinAI вже приєдналися до підрозділу штучного інтелекту в Apple.

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DarwinAI розробив технологію на основі штучного інтелекту для візуального контролю компонентів під час виробничого процесу.

Проте одним з основних завдань, якими займався стартап, було зробити системи на основі штучного інтелекту «меншими та швидшими». Це може бути корисним для Apple, яка зосереджена на роботі ШІ на пристроях, а не повністю в «хмарних послугах».

За даними канадської спільноти стартапів Communitech, станом на 2022 рік DarwinAI отримав понад 15 мільйонів доларів інвестицій.

Укрінформ За матеріалами:

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