Apple придбала канадський ШІ-стартап — Finance.ua
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Apple придбала канадський ШІ-стартап

Фондовий ринок
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Apple придбала канадський ШІ-стартап
Apple придбала канадський ШІ-стартап
Компанія Apple придбала канадський стартап зі штучного інтелекту DarwinAI.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами співрозмовників, виробник iPhone придбав ШІ-стартап на початку року, і десятки співробітників DarwinAI вже приєдналися до підрозділу штучного інтелекту в Apple.
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DarwinAI розробив технологію на основі штучного інтелекту для візуального контролю компонентів під час виробничого процесу.
Проте одним з основних завдань, якими займався стартап, було зробити системи на основі штучного інтелекту «меншими та швидшими». Це може бути корисним для Apple, яка зосереджена на роботі ШІ на пристроях, а не повністю в «хмарних послугах».
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За даними канадської спільноти стартапів Communitech, станом на 2022 рік DarwinAI отримав понад 15 мільйонів доларів інвестицій.
За матеріалами:
Укрінформ
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