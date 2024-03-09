5 продуктів від Apple, які так і не вийшли на ринок (фото) — Finance.ua
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5 продуктів від Apple, які так і не вийшли на ринок (фото)

Технології&Авто
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5 продуктів від Apple, які так і не вийшли на ринок (фото)
5 продуктів від Apple, які так і не вийшли на ринок (фото)
Нещодавно з’ясувалося, що Apple не продовжуватиме створення власного авто під кодовою назвою Project Titan. Компанія працювала над проєктом розробки електромобіля з функціями автономного керування 10 років. Однак Apple не вперше відмовляється від проєктів.

Пристрій Apple Paladin

Apple Paladin — поєднання комп’ютера, факса, сканера і телефона в одному продукті. Пристрій мав екран та кріплення для телефонної трубки. Проєкт був припинений в середині 1990-х з невідомих причин.
Фото: Flickr
Фото: Flickr

iPhone 90-х

Мультифункіональний пристрій на основі телефона Apple WALT (скорочення від Wizzy Active Lifestyle Telephone) був уперше представлений у 1993 році. Це ще одна комбінація пристроїв, проте цього разу все будувалося навколо телефона.
Фото: SonnyDickson
Фото: SonnyDickson
Невипущений телефон мав сенсорний екран, ідентифікатор абонента, внутрішню адресну книгу та стилус. Він здійснював доступ до онлайн-банкінгу, розпізнавання рукописного тексту, мав налаштування рингтонів. До припинення проєкту було створено лише кілька прототипів.

Зарядний килимок для кількох гаджетів AirPower

Бездротовий зарядник AirPower, здатний живити три пристрої одночасно, був представлений разом з iPhone X у 2017 році.
Фото: Apple
Фото: Apple
Запуск був призначений на 2018 рік, але був відкладений через проблеми з нагріванням. Затримки викликали багато припущень щодо його долі, доки Apple не припинила розробку AirPower у 2019 році.

Зарядний пристрій MagSafe

Apple представила лінійку бездротових зарядних пристроїв MagSafe у 2020 році. Кілька років потому в інтернеті почали поширюватися зображення невипущеного продукту MagSafe, відомого як Magic Charger.
5 продуктів від Apple, які так і не вийшли на ринок (фото)
Це була складна металева підставка з інтегрованою шайбою MagSafe, що дозволяє заряджати iPhone у вертикальному положенні. Незрозуміло, що сталося з проєктом, проте на ринку доступно багато інших підставок MagSafe.

Телевізор

Apple витратила понад десять років на розробку телевізора надвисокої чіткості, перш ніж скасувати проєкт на невизначений термін у 2015 році.
Фото: Apple
Фото: Apple
За даними Wall Street Journal, технічний гігант вирішив, що йому буде важко виділитися серед конкурентів, таких як Samsung, попри такі характеристики, як прозорий скляний екран із лазерним зображенням.
Натомість компанія зосередилася на розробці медіаплеєра AppleTV. Платформа потокової передачі Apple TV зараз активно розвивається.
За матеріалами:
ITC.ua
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