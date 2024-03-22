Apple втратила $113 млрд через «нападки» регуляторів ЄС та США — Finance.ua

Apple втратила $113 млрд через «нападки» регуляторів ЄС та США Сьогодні 22:36 — Світ

Apple втратила $113 млрд через «нападки» регуляторів ЄС та США

Мінюст США подав до суду на виробника iPhone зі звинуваченнями у порушенні антимонопольних правил, а ЄС готує розслідування щодо недотримання Закону про цифрові ринки.

Як зазначає Bloomberg , у четвер акції Apple впали на 4,1%, знизивши ринкову вартість компанії приблизно на $113 млрд. На початку 2024 року виробник iPhone мав статус найдорожчої компанії у світі з капіталізацією вище $3 трлн.

Apple не вперше потрапляє в поле зору регуляторів — її протягом багатьох років звинувачували у збагаченні шляхом придушення конкурентів. Однак компанія з роками стає все популярнішою, тож влада стає більш агресивною та настороженою щодо її потужності.

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Американський позов, поданий у четвер у федеральний суд Нью-Джерсі, звинувачує Apple у блокуванні конкурентам доступу до апаратних і програмних функцій на її пристроях. Потенційні розслідування в Європі будуть зосереджені на нових комісіях компанії, умовах і положеннях для розробників альтернативних магазинів програм.

Apple відповіла на позов США, назвавши його «невірним з погляду фактів і закону», і пообіцяла «рішуче захищатися».

У позові США стверджується, що Apple використовувала свою владу над розповсюдженням програм на iPhone, щоб перешкодити інноваціям, які полегшили б споживачам налаштування телефонів. За даними Міністерства юстиції, компанія відмовилася підтримувати міжплатформні додатки для обміну повідомленнями, обмежила сторонні цифрові гаманці та смарт-годинники, а також заблокувала мобільні хмарні потокові сервіси.

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Закон про цифрові ринки ЄС, який містить низку заборон для деяких із найбільших у світі технологічних платформ, дозволяє стягувати з них значні штрафи в розмірі до 10% від загального річного світового доходу компанії та до 20% для компаній, які неодноразово порушують правила. Після початку офіційних розслідувань щодо Apple та Alphabet, регулятори обіцяли надати свої остаточні рішення протягом 12 місяців.

Apple лише нещодавно отримала штраф від ЄС на майже $2 млрд за скаргою Spotify на блокування можливості для сторонніх програм потокового передавання музики інформувати користувачів про дешевші пропозиції.

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