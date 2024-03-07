Apple стрімко втрачає позиції на ринку смартфонів у Китаї — Finance.ua
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Apple стрімко втрачає позиції на ринку смартфонів у Китаї

Технології&Авто
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Apple стрімко втрачає позиції на ринку смартфонів у Китаї
Apple стрімко втрачає позиції на ринку смартфонів у Китаї
Поставки смартфонів у Китаї почали стрімко падати: за перші шість тижнів 2024 року вони скоротилися на 7%.
Останній звіт Counterpoint Research показує двозначне падіння поставок в усіх сферах за період з 1 січня по 11 лютого порівняно з минулим роком. Низька довіра споживачів та відсутність майбутніх гучних запусків — дві основні причини невтішного початку року.
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Частка поставок Oppo впала на 29%, в той час, як поставки Apple скоротилися на 24% порівняно з минулим роком. У випадку з Apple аналітики Counterpoint вказують на жорстку конкуренцію на ринку смартфонів вищого класу та тенденцію до того, що споживачі Apple довше користуються своїми пристроями.
Apple стрімко втрачає позиції на ринку смартфонів у Китаї
Huawei та Honor були єдиними двома компаніями, які продемонстрували позитивну динаміку поставок. Поставки Huawei зросли на 64% завдяки попиту на серію Mate 60, тоді як у Honor зростання склало 2%. Huawei посіла друге місце за обсягом поставок за перші шість тижнів 2024 року, одразу за vivo, а Honor — третє місце.
Vivo та Xiaomi замикають топ-5 брендів смартфонів за обсягами поставок за цей період. Аналітики Counterpoint очікують, що негативна динаміка збережеться протягом усього першого кварталу.
За матеріалами:
ITsider.
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