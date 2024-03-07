Apple стрімко втрачає позиції на ринку смартфонів у Китаї — Finance.ua

Apple стрімко втрачає позиції на ринку смартфонів у Китаї Сьогодні 01:43 — Технології&Авто

Apple стрімко втрачає позиції на ринку смартфонів у Китаї

Поставки смартфонів у Китаї почали стрімко падати: за перші шість тижнів 2024 року вони скоротилися на 7%.

Останній звіт Counterpoint Research показує двозначне падіння поставок в усіх сферах за період з 1 січня по 11 лютого порівняно з минулим роком. Низька довіра споживачів та відсутність майбутніх гучних запусків — дві основні причини невтішного початку року.

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Частка поставок Oppo впала на 29%, в той час, як поставки Apple скоротилися на 24% порівняно з минулим роком. У випадку з Apple аналітики Counterpoint вказують на жорстку конкуренцію на ринку смартфонів вищого класу та тенденцію до того, що споживачі Apple довше користуються своїми пристроями.

Huawei та Honor були єдиними двома компаніями, які продемонстрували позитивну динаміку поставок. Поставки Huawei зросли на 64% завдяки попиту на серію Mate 60, тоді як у Honor зростання склало 2%. Huawei посіла друге місце за обсягом поставок за перші шість тижнів 2024 року, одразу за vivo, а Honor — третє місце.

Vivo та Xiaomi замикають топ-5 брендів смартфонів за обсягами поставок за цей період. Аналітики Counterpoint очікують, що негативна динаміка збережеться протягом усього першого кварталу.

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