Apple оновила список «застарілих» і «вінтажних» гаджетів: які пристрої до нього потрапили — Finance.ua

Apple оновила список «застарілих» і «вінтажних» гаджетів: які пристрої до нього потрапили Сьогодні 03:04 — Фондовий ринок

Apple оновила список «застарілих» і «вінтажних» гаджетів: які пристрої до нього потрапили

У компанії Apple оновили список «застарілих» і «вінтажних» пристроїв. Смартфонами і досі можна користуватися, проте не варто розраховувати на техпідтримку пристроїв та оновлення iOS.

Про це пише MacRumors.

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Які пристрої потрапили до списку

Тепер до цієї категорії віднесли колись один із найпродаваніших айфонів в історії бренду — iPhone 6 Plus.

Останній номерний апдейт він отримав 5 березня. А магазини компанії та авторизовані постачальники послуг більше не пропонуватимуть послуги ремонту або іншого обслуговування для цієї моделі.

iPhone 6 і iPhone 6 Plus вийшли у вересні 2014 року та стали першими яблучними девайсами з великим екраном і підтримкою Apple Pay.

Смартфолн зняли з виробництва у 2019 році, проте iPhone 6 залишався доступним у реселерів у деяких країнах ще пару років, тому він поки не вважається «застарілим».

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iPad mini четвертого покоління тепер вважається «вінтажним». Це означає, що минуло понад 5 років з моменту закінчення продажів.

Магазини Apple та авторизовані постачальники послуг продовжать пропонувати ремонт вінтажної продукції протягом ще двох років за умови наявності запчастин.

Також до списку «вінтажних» гаджетів потрапили iPhone 8 і iPhone 8 Plus, проте лише в кольорі Red.

Користувачам «застарілих» iPhone варто замислитися про придбання нового смартфона, оскільки, як мінімум, наступна поломка може стати фатальною.

Експерти називають iPhone 13 найкращим айфоном у 2024 році за співвідношенням ціна-якість.

УНІАН За матеріалами:

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