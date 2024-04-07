Apple оновила список «застарілих» і «вінтажних» гаджетів: які пристрої до нього потрапили — Finance.ua

Apple оновила список «застарілих» і «вінтажних» гаджетів: які пристрої до нього потрапили
У компанії Apple оновили список «застарілих» і «вінтажних» пристроїв. Смартфонами і досі можна користуватися, проте не варто розраховувати на техпідтримку пристроїв та оновлення iOS.
Про це пише MacRumors.
Які пристрої потрапили до списку
Тепер до цієї категорії віднесли колись один із найпродаваніших айфонів в історії бренду — iPhone 6 Plus.
Останній номерний апдейт він отримав 5 березня. А магазини компанії та авторизовані постачальники послуг більше не пропонуватимуть послуги ремонту або іншого обслуговування для цієї моделі.
iPhone 6 і iPhone 6 Plus вийшли у вересні 2014 року та стали першими яблучними девайсами з великим екраном і підтримкою Apple Pay.
Смартфолн зняли з виробництва у 2019 році, проте iPhone 6 залишався доступним у реселерів у деяких країнах ще пару років, тому він поки не вважається «застарілим».
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iPad mini четвертого покоління тепер вважається «вінтажним». Це означає, що минуло понад 5 років з моменту закінчення продажів.
Магазини Apple та авторизовані постачальники послуг продовжать пропонувати ремонт вінтажної продукції протягом ще двох років за умови наявності запчастин.
Також до списку «вінтажних» гаджетів потрапили iPhone 8 і iPhone 8 Plus, проте лише в кольорі Red.
Користувачам «застарілих» iPhone варто замислитися про придбання нового смартфона, оскільки, як мінімум, наступна поломка може стати фатальною.
Експерти називають iPhone 13 найкращим айфоном у 2024 році за співвідношенням ціна-якість.
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