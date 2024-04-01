Apple планує випуск нових iPad Pro у травні — Bloomberg — Finance.ua
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Apple планує випуск нових iPad Pro у травні — Bloomberg

Технології&Авто
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Apple планує випуск нових iPad Pro у травні — Bloomberg
Apple планує випуск нових iPad Pro у травні — Bloomberg
Зарубіжні постачальники Apple збільшили обсяги виробництва довгоочікуваних нових iPad. Їхню презентацію заплановано на початок травня.
Про це повідомляє Bloomberg.
Реліз буде зосереджений на оновлених версіях iPad Pro і iPad Air, сказали люди, які попросили не називати їхніх імен, оскільки плани не є публічними.
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Моделі iPad Pro під кодовими назвами J717, J718, J720 і J721 будуть оснащені новим чіпом M3 і працюватимуть з оновленими версіями клавіатури Magic Keyboard і Apple Pencil. Оновлення являє собою першу модернізацію цієї лінійки з 2018 року.
iPad Air, тим часом, востаннє оновлювали 2022 року з чипом M1. Він отримає новий процесор, а розмір екрана 12,9 дюймів означає, що покупці зможуть придбати великий iPad за менші гроші, ніж дорожчу модель Pro.
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Apple планувала випустити нові iPad до кінця березня або початку квітня, але компанія працює над завершенням розробки програмного забезпечення для пристроїв. Екрани в останніх моделях також вимагають нових складних технологій виробництва, що і послужило причиною затримки.
Реліз на початку травня відбудеться приблизно за місяць до наступної великої події Apple. 10 червня компанія планує розпочати свою тижневу Всесвітню конференцію розробників. Очікується, що на ній Apple представить оновлену стратегію розвитку штучного інтелекту, а також оновлення програмного забезпечення для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac і гарнітури Vision Pro.
За матеріалами:
РБК-Україна
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