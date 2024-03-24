Технологічний гігант Apple представив свій перший спортивний застосунок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Технологічний гігант Apple представив свій перший спортивний застосунок

Технології&Авто
26
Технологічний гігант Apple представив свій перший спортивний застосунок
Технологічний гігант Apple представив свій перший спортивний застосунок
Компанія Apple запустила безкоштовний додаток Apple Sports для iPhone, який показуватиме результати матчів у реальному часі, ключову статистику та коефіцієнти ставок у прямому ефірі.
Про це пише CNN.
Читайте також
За даними агентства, користувачі матимуть доступ до реальних даних від NBA, NHL та MLS, а також інших ліг.
Застосунок також пропонує дані в режимі реального часу для чоловічого та жіночого баскетболу NCAA. Згодом будуть додані й інші ліги, включаючи NFL та MLB.
«Ми створили Apple Sports, щоб дати спортивним фанатам те, чого вони хочуть — додаток, який забезпечує неймовірно швидкий доступ до результатів і статистики», — сказав Едді К’ю, старший віцепрезидент Apple з питань сервісів.
Читайте також
Зазначається, що хоча Apple Sports може сповіщати користувачів про те, де транслюється гра, він не буде транслювати ігри безпосередньо в додатку, натомість направлятиме користувачів на правильну платформу для перегляду.
Нагадаємо, американський технологічний гігант Apple 12 березня поступився в боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях у Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно поширювати свої програми безпосередньо споживачам.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.