Технологічний гігант Apple представив свій перший спортивний застосунок — Finance.ua

Технологічний гігант Apple представив свій перший спортивний застосунок
Компанія Apple запустила безкоштовний додаток Apple Sports для iPhone, який показуватиме результати матчів у реальному часі, ключову статистику та коефіцієнти ставок у прямому ефірі.
Про це пише CNN.
За даними агентства, користувачі матимуть доступ до реальних даних від NBA, NHL та MLS, а також інших ліг.
Застосунок також пропонує дані в режимі реального часу для чоловічого та жіночого баскетболу NCAA. Згодом будуть додані й інші ліги, включаючи NFL та MLB.
«Ми створили Apple Sports, щоб дати спортивним фанатам те, чого вони хочуть — додаток, який забезпечує неймовірно швидкий доступ до результатів і статистики», — сказав Едді К’ю, старший віцепрезидент Apple з питань сервісів.
Зазначається, що хоча Apple Sports може сповіщати користувачів про те, де транслюється гра, він не буде транслювати ігри безпосередньо в додатку, натомість направлятиме користувачів на правильну платформу для перегляду.
Нагадаємо, американський технологічний гігант Apple 12 березня поступився в боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях у Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно поширювати свої програми безпосередньо споживачам.
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