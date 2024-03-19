Apple має випустити одразу дві нові моделі AirPods на початку осені — Finance.ua

Apple має випустити одразу дві нові моделі AirPods на початку осені Сьогодні 03:33 — Фондовий ринок

Apple має випустити одразу дві нові моделі AirPods на початку осені

Постачальники Apple почнуть виробництво двох нових моделей AirPods четвертого покоління у травні, повідомляє Марк Гурман з Bloomberg. Виходячи з цих часових рамок, він очікує, що навушники вийдуть у вересні або жовтні.

Очікується, що обидві моделі AirPods четвертого покоління матимуть новий дизайн з кращою посадкою, покращеною якістю звуку та оновленим зарядним кейсом з портом USB-C.

За словами Гурмана, вищі моделі також матимуть активне шумозаглушення та динамік у зарядному кейсі, який може відтворювати звук для відстеження місцезнаходження Find My.

Раніше він заявляв, що Apple планує зняти з виробництва AirPods другого і третього поколінь після запуску двох моделей четвертого покоління.

Гурман не очікує, що нові AirPods Pro з’являться на ринку раніше наступного року, але він сказав, що поточні моделі отримають новий режим слухового апарату в iOS 18. Він додав, що Apple також працює над функцією перевірки слуху для AirPods.

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