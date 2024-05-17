Apple додасть в iOS 18 голосове керування без виклику асистента — Finance.ua

Apple додасть в iOS 18 голосове керування без виклику асистента Сьогодні 04:49 — Технології&Авто

Apple додасть в iOS 18 голосове керування без виклику асистента

Apple анонсувала нову голосову фунцію в iOS 18 — Vocal Shortcuts, яка дозволить керувати смартфоном за допомогою фраз, без необхідності заклику до «Siri».

«За допомогою голосу користувачі iPhone і iPad можуть задавати власні фрази, щоб запускати дії та виконувати складні завдання», — йдеться в прессрелізі

Голосові дії можна налаштувати, наприклад, для ввімкнення режиму «Не турбувати», режиму низького енергоспоживання або перемикання подібних системних налаштувань.

Серед інших анонсованих функцій доступності — Eye Tracking для відстеження очей на базі штучного інтелекту, яка перетворює фронтальну камеру на пристрій для калібрування сканування та відстеження рухів обличчя, дозволяючи користувачу керувати пристроєм.

Інша нова пропозиція Music Haptics дозволяє людям з глухотою або слабочуючим користувачам відчувати музику на своєму пристрої дотиком через ритми і вібрації. Наразі ця функція буде доступна лише в каталозі пісень Apple Music, однак її випустять як API для розробників, щоб опція працювала й в інших програмах.

Тим часом опція Vehicle Motion Cues може позбавити вас від нудоти під час перегляду екрана iPhone або iPad у транспортному засобі, що рухається:

«Анімовані крапки по краях екрана представляють зміни в русі автомобіля, щоб допомогти зменшити сенсорний конфлікт, не заважаючи основному вмісту. Використовуючи датчики, вбудовані в iPhone та iPad, Vehicle Motion Cues розпізнає, коли користувач перебуває в транспортному засобі, що рухається, і реагує відповідно. Цю функцію можна налаштувати на автоматичне відображення на iPhone або її можна вмикати та вимикати в Центрі керування».

Очікується, що Apple представить iOS 18 на конференції розробників WWDC 10 червня, а саме оновлення надійде пізніше у 2024 році.

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