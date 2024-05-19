Tesla інвестує кошти у розширення мережі зарядних станцій — Finance.ua

Tesla інвестує кошти у розширення мережі зарядних станцій Сьогодні 23:20 — Фондовий ринок

Tesla інвестує кошти у розширення мережі зарядних станцій

Автомобільна компанія Tesla інвестує понад $500 млн у розширення мережі станцій швидкого заряджання електромобілів цього року.

Про це заявив генеральний директор компанії Ілон Маск за кілька днів після раптового звільнення співробітників, які керували цим напрямом, пише Reuters.

У соцмережі X гендиректор написав, що Tesla встановить «тисячі нових зарядних станцій».

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Після звільнень минулого тижня Маск заявив, що Tesla планує розширити мережу Supercharger, але повільнішими темпами.

Адміністрація президента США Джо Байдена виділила штатам $5 млрд протягом пʼяти років на будівництво 500 000 зарядних станцій для електромобілів у рамках Національної програми інфраструктури електромобілів, і Tesla досі була одним із найбільших отримувачів цих федеральних коштів.

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Нагадаємо, раніше компанія Tesla Ілона Маска оголосила про звільнення «понад 10%» співробітників від своєї робочої сили у світі. Зазначалось, що таке рішення дасть змогу компанії «бути економними, інноваційними та готовими до наступного циклу зростання».

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