Tesla інвестує кошти у розширення мережі зарядних станцій — Finance.ua

Tesla інвестує кошти у розширення мережі зарядних станцій
Автомобільна компанія Tesla інвестує понад $500 млн у розширення мережі станцій швидкого заряджання електромобілів цього року.
Про це заявив генеральний директор компанії Ілон Маск за кілька днів після раптового звільнення співробітників, які керували цим напрямом, пише Reuters.
У соцмережі X гендиректор написав, що Tesla встановить «тисячі нових зарядних станцій».
Після звільнень минулого тижня Маск заявив, що Tesla планує розширити мережу Supercharger, але повільнішими темпами.
Адміністрація президента США Джо Байдена виділила штатам $5 млрд протягом пʼяти років на будівництво 500 000 зарядних станцій для електромобілів у рамках Національної програми інфраструктури електромобілів, і Tesla досі була одним із найбільших отримувачів цих федеральних коштів.
Читайте також
Нагадаємо, раніше компанія Tesla Ілона Маска оголосила про звільнення «понад 10%» співробітників від своєї робочої сили у світі. Зазначалось, що таке рішення дасть змогу компанії «бути економними, інноваційними та готовими до наступного циклу зростання».
Поділитися новиною