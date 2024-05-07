Tesla проти Tesla Power: компанія Маска судиться з індійським виробником акумуляторів — Finance.ua
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Tesla проти Tesla Power: компанія Маска судиться з індійським виробником акумуляторів

Фондовий ринок
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Tesla проти Tesla Power: компанія Маска судиться з індійським виробником акумуляторів
Tesla проти Tesla Power: компанія Маска судиться з індійським виробником акумуляторів
Компанія Tesla мільярдера Ілона Маска подала до суду на індійського виробника акумуляторів Tesla Power за порушення прав на товарний знак з метою просування на ринку своєї продукції.
Про це повідомляє агентство Reuters.
«Під час слухання у верховному суді Делі цього тижня компанія Tesla заявила, що індійський виробник рекламував свою продукцію під брендом Tesla Power, попри попередження щодо припинення цієї діяльності, надіслане у квітні 2022 року», — зазначається в повідомленні.
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Під час слухання індійська компанія Tesla Power India Pvt Ltd стверджувала, що її основним бізнесом є виробництво «свинцево-кислотних акумуляторів» і вона не має наміру виробляти електромобілі.
За місцевим протоколом суддя дозволив індійській фірмі впродовж трьох тижнів подати письмові відповіді після того, як вона передала набір документів на свій захист. У цій компанії стверджують, що існують довше, ніж Tesla Ілона Маска.
Як повідомлялося, минулого місяця Маск скасував візит до Індії, запланований на 21 квітня, під час якого він хотів зустрітися з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Кілька днів потому Маск відвідав Китай, де, за повідомленнями, провів успішні переговори.
За матеріалами:
Укрінформ
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