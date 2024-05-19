ТОП-12 безкоштовних онлайн-курсів у сфері маркетингу, креативу та IT — Finance.ua

ТОП-12 безкоштовних онлайн-курсів у сфері маркетингу, креативу та IT Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

ТОП-12 безкоштовних онлайн-курсів у сфері маркетингу, креативу та IT, Фото: freepik

Онлайн-курси — це один з найкращих способів здобути нові навички або знання, якщо ви хочете підвищити кваліфікацію, щоб отримати нову роботу або розвиватися на нинішній посаді.

Аналітики budni.robota.ua відібрали 12 безкоштовних сертифікаційних онлайн-курсів для різних галузей та професійних цілей, які варті уваги.

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На онлайн-курси легко записатися і пройти, а більшість із них вже записані, тож ви можете переглядати відеоуроки в будь-який зручний для вас час.

Онлайн-курси з маркетингу

Індустрія маркетингу постійно розвивається, з’являються нові технології та тенденції. Якщо ви вже працюєте у сфері маркетингу або прагнете потрапити в цю галузь, важливо вивчити її основи, не відстаючи від новинок.

На цьому безкоштовному курсі ви заглибитесь в основи цифрового маркетингу. Він рекомендований для маркетологів, власників бізнесу та всіх, хто хоче отримати сертифікат з маркетингу.

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Курс складається з дев’яти уроків та 11 тестових завдань, що загалом становить 5:25 годин контенту.

Уроки охоплюють стратегії цифрового маркетингу, оптимізацію вебсайтів як для пошукових систем, так і для користувачів, створення контенту для соціальних мереж та стратегії побудови сильної присутності в інтернеті.

Google Ads є одним з найважливіших маркетингових інструментів для бізнесу. Його основна роль полягає в тому, щоб підвищити видимість бізнесу, впізнаваність бренду та стимулювати продажі продукції.

Курс складається з понад 25 годин контенту в дев’яти відео, які охоплюють основні сфери роботи з Ads:

Google Ads — вимірювання;

рекламні оголошення на основі штучного інтелекту;

креатив у Google Ads;

зростання офлайн-продажів;

пошук в Google Ads;

медійна реклама Google;

оголошення з підтримкою штучного інтелекту для покупок;

відео в Google Ads;

програми Google Ads.

Ви можете повністю зануритися у сферу Google Ads і отримати всі сертифікати або просто вибрати ті, які відповідають вашим цілям і професійним завданням.

Сучасний маркетинг — це задоволення потреб клієнта та створення цінного досвіду. Це саме те, чого ви навчитеся на курсі.

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Ця сертифікація включає уроки про те, як створювати релевантний контент, який генерує лідів і клієнтів, а також як оптимізувати маркетингову стратегію за допомогою штучного інтелекту.

HubSpot рекомендує цей курс менеджерам з маркетингу та фахівцям з інбаунд-маркетингу, які прагнуть підвищити рівень своєї маркетингової гри.

Технологічні онлайн-курси

Стає зрозуміло, що штучний інтелект залишиться з нами надовго і змінить те, як ми працюємо, спілкуємося, створюємо та споживаємо інформацію.

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Ось чому навички, пов’язані зі штучним інтелектом, є одними з найбільш високооплачуваних навичок, які варто опановувати вже зараз.

Платформа пропонує сертифікати початкового рівня з популярних мов програмування, таких як HTML, CSS, JavaScript та Python.

Також є можливість практикувати свої нові навички, беручи участь у некомерційних проєктах з відкритим вихідним кодом.

Завдяки курсам, які викладають професіонали з таких компаній, як Microsoft та Duolingo, DataCamp пропонує повний навчальний курс з інженерії даних, що охоплює рівні від початкового до просунутого. Курси включають:

Розуміння інженерії даних.

Розуміння хмарних обчислень.

Вступ до реляційної бази даних в SQL.

Опосередкований SQL.

Проєктування баз даних та багато іншого.

Окрім онлайн-курсів, на платформі також є блог з порадами з інженерії даних, шпаргалки для завантаження, навчальні посібники та вебінари.

Гарвардський курс CS50's Introduction to Computer Science — це 12-тижневий самостійний онлайн-курс, який пропонує вступ до комп’ютерних наук та програмування. Курс включає наступні теми:

Як мислити алгоритмічно?

Мови програмування: C, Python, SQL та JavaScript.

Розробка та презентація фінального проєкту з програмування.

Структури даних, інкапсуляція, управління ресурсами та багато іншого.

Онлайн-курси з екологічних навичок

Оскільки компанії прагнуть впроваджувати більш стійкі практики через зміну клімату, професіоналам — принаймні тим, хто хоче залишатися на крок попереду — необхідно розвивати екологічні навички та мислити категоріями сталого розвитку.

Цей безкоштовний онлайн-курс заглиблюється в макро- та мікроекономічні наслідки зміни клімату.

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Ви навчитеся оцінювати виклики сталого розвитку в організаціях, стратегії переходу до більш сталих практик, а також дізнаєтеся, чому корпоративна стійкість зараз є фундаментальною для успіху компанії.

Цей онлайн-курс складається з чотирьох модулів. Регулярна курсова робота охоплює:

Основи сталого розвитку в технологіях.

Принципи та практики зеленого дизайну.

Ваш шлях до зеленої та екологічної кар'єри.

Наприкінці перших трьох модулів вам запропону один модуль на вибір. Кожен з них зосереджений на різних галузях, тому можете обрати той, який найкраще відповідає вашій професії:

Облік викидів вуглецю та штучний інтелект.

Зелений цифровий маркетинг.

Зелена цифрова інфраструктура.

Зелений цифровий дизайн.

Після завершення чотирьох модулів вам буде запропоновано застосувати свої екологічні навички в екологічному проєкті на вибір.

Онлайн-курси для креативних людей

Вам подобається творча робота? Креативність — не єдина навичка, який знадобиться для успіху. Вам також потрібно буде навчитися стратегічно реалізовувати свої творчі ідеї та опанувати певні програмні інструменти.

Якщо ви працюєте або прагнете працювати у сфері дизайну та користувацького досвіду (UX), то Figma, безумовно, буде важливою частиною вашого інструментарію.

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Це програмне забезпечення для спільної роботи використовується для створення, обміну та тестування дизайну для всіх типів цифрових продуктів.

Безкоштовний онлайн-курс пропонує глибоке занурення у функції та плагіни Figma протягом чотирьох уроків. Крім того, на сайті Figma є величезна бібліотека підручників з основ дизайну, якщо вам потрібна додаткова інформація.

Створення контенту для соціальних мереж вимагає багато креативу і стратегії. Онлайн-курс охоплює різні теми:

Як розвинути кращі навички створення спільнот?

Як розвинути навички сторітелінгу в соціальних мережах?

Просунуті маркетингові та рекламні тактики в соціальних мережах.

Email-маркетинг відіграє важливу роль у стратегії продажів багатьох компаній. Онлайн-курс навчить вас розробляти цілісний підхід до email-маркетингових кампаній.

Він охоплює все — від творчої частини роботи, як-от копірайтинг, дизайн та персоналізація, до більш стратегічної. Наприклад, як приймати рішення на основі даних та сегментувати аудиторію.

Вищезазначені безкоштовні онлайн-курси пропонують цінний та змістовний контент для професійного розвитку, який неодмінно ви зможете застосувати на практиці.

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