Добірка віддалених вакансій травня — Finance.ua

Добірка віддалених вакансій травня Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Добірка віддалених вакансій травня

Дотримуватися балансу між роботою та особистим життям набагато простіше, коли є можливість працювати віддалено. Аналітики порталу budni.robota.ua створили добірку віддалених вакансій травня, у яку увійшли прогресивні компанії.

Команда Growth Kyivstar. Tech у пошуку фахівця. Ключові завдання на посаді - розробка стратегії каналів платного трафіку, запуск, аналіз та оптимізація ефективних кампаній для мобільних додатків компанії.

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Роботодавець дає можливість працювати будь-де (обіцяє облаштувати робоче місце). А також анонсує: ремоут-онбординг; перформанс-бонуси; навчання, страхування здоров’я та життя; wellbeing-програму та корпоративного психолога; компенсацію витрат на мобільний зв’язок.

Серед обов’язків майбутнього працівника: просування послуг компанії в інтернеті; продумування та запуск рекламних кампаній; пошук нових каналів просування; створення стратегій; формування бюджету на рекламну кампанію; аналітика роботи сайтів, додатків, рекламних кампаній; надання звітності.

Компанія шукає сценариста для комедійного YouTube-каналу для молодої американської аудиторії. Серед завдань: написання гумористичних сценаріїв про життя та пошук нових тем та підходів для відео.

Портрет ідеального кандидата: досвід написання гумористичних сценаріїв, постів у блогах чи креативного контенту; розуміння трендів та мемів покоління Z; володіння англійською мовою на високому рівні.

Міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги, запрошує в команду.

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Що буде робити майбутній працівник: допомагати старшим колегам у проведенні аудиторських перевірок; спілкуватися з клієнтами з метою отримання інформації щодо бізнес-процесів, методів та ефективності контролю; пропонувати варіанти вдосконалення бізнес-процесів та методів управління; проводити інвентаризації для спостереження за методами розрахунку запасів; надсилати запити клієнтам для підтвердження наявності торгової дебіторської заборгованості.

В обов’язки майбутнього працівника входитиме: налаштування рекламних кампаній для проєктів агенції (наприклад: бренди одягу, товари, послуги, салони краси); підготовка креативів для рекламних оголошень; робота з чітким планом задач на день; аналіз зробленої роботи та висновки; звітність в чатах перед клієнтами та внутрішні звіти 1 раз на тиждень.

Інтернет-магазин оголошує про відкриття вакансії.

Чим буде займатися майбутній працівник: шукати та редагувати помилки та дублі у фільтрах; працювати зі структурами категорій; готувати вимоги до роботи з фільтрами; створювати гайди/класифікатори/інструкції.

Міжнародна ІТ-компанія запрошує стати частиною фінансового відділу.

Побажання до кандидатів: вища освіта у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів, економіки або суміжних сферах; досвід роботи на аналогічній посаді в IT — від 3-х років; досвід та компетентність у бюджетуванні, складанні фінансової звітності та аналізі фінансових показників; впевнений користувач MC Office (Excel, Google Sheet); знання та досвід роботи з бухгалтерським програмним забезпеченням/ERP-системами (1C, BAS, QuickBooks, Xero, SAP, Oracle тощо); знання англійської - рівень Intermediate/ Upper-Intermediate.

Довідка Finance.ua:

за даними Freelancehunt, серед українських фрилансерів зростає попит на послуги мобільного банку monobank, натомість популярність державного ПриватБанку падає;

останнім часом кількість спеціалістів, які бажають працювати онлайн, значно зросла. За даними опитування Work.ua, понад 75% фахівців віддають перевагу компаніям, що готові пропонувати віддалений чи гібридний формат роботи;



у більшості європейських країн діють пільгові умови з працевлаштування українців, адже таким чином вони розв’язують проблеми з кадровим голодом на своїй території. Тому знайти роботу в Європі без знання мови та документів про освіту зовсім не складно.



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