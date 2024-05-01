Job-hopping: плюси та мінуси частої зміни роботи — Finance.ua

Job-hopping: плюси та мінуси частої зміни роботи Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

Job-hopping: плюси та мінуси частої зміни роботи, freepik.com

Job-hopping — це часта зміна роботи. Ставлення роботодавців до тих, хто часто змінює роботу, помʼякшується з кожним роком. Проте остання статистика свідчить, що все ж 40% компаній відмовляють такому кандидату.

Про це пишуть експерти порталу budni.robota.ua.

Що таке job-hopping

Сьогодні йдеться, в основному, про термін — частіше, ніж раз на рік. Проте раніше джоб-хопперами ставали і ті, хто змінював роботу частіше як раз на два роки.

Поява job-hopping повʼязана з бажанням працівників розвиватися. Часто розвиток або неможливий в компанії на цю мить, або неможливий загалом, тому доводиться його шукати в іншого роботодавця.

Читайте також 5 шкідливих «порад», як скласти резюме

Йдеться здебільшого про вертикальний розвиток, який зі зміною роботи дає зміну рівня посади, зони відповідальності та фінансової винагороди.

Найчастіше джоб-хопперами керують саме гроші. Адже статистика Forbes показує, що працівникам, які працюють у компанії понад два роки, платять на 50% менше. І всім відомо, що найняти нового співробітника дорожче, аніж обходиться теперішній. Також прихильники job-hopping не розглядають жодну компанію як перспективну, а сподіваються знайти все кращу і кращу пропозицію.

Плюси та мінуси для співробітника

Плюси job-hopping:

Розвиток навичок. Перехід на кожну нову роботу дає змогу прокачувати свої скіли, навчатися нового та отримувати неоціненний досвід. Нетворкінг. Під час переходу на роботу ви завжди знайомитеся з новими людьми і коло ваших колег розширюється. Це може стати в пригоді для подальшого розвитку карʼєри. Збільшення зарплати. Як зазначалось вище, кожен перехід здатен давати пошукачеві більшу фінансову винагороду, ніж він мав раніше. Розвиток карʼєри. Здобуті навички та досвід спонукають до розвитку карʼєри, перехід може привести до бажаної посади чи до бажаного рівня експертності в галузі.

Читайте також У чому різниця між CV (візиткою) та резюме

Мінуси job-hopping:

Адаптаційний період. Новому співробітнику завжди потрібен якийсь час, щоб вивчити робочі процеси, зрозуміти атмосферу в колективі, в цей час він втрачає свою ефективність. Упереджене ставлення роботодавців. У потенційного керівника існує думка, що кандидат, який часто змінює роботу, піде згодом і від нього, а йому доведеться лише вкластися в його навчання. Відсутність бонусів. Деякі компанії пропонують спеціальні бенефіти для тих, хто працює тривалий час. Якщо часто змінювати роботу, то ви їх будете позбавлені.

Плюси для роботодавця

Роботодавець залучає працівника, який дає новий погляд на сталі ситуації, може покращити процеси і за короткий термін вдихнути нове у те, що давно потребувало змін. Джоб-хоппер відкритий до нового. Його набагато легше навчати чи залучити до ініціатив, ніж наявного та консервативного працівника. Такого працівника можна заохотити залишитися. Він не обовʼязково змінюватиме роботу постійно. Якщо компанія пропонує прозору систему взаємодії, дає гідну фінансову винагороду та не боїться змін, то працівник не захоче її залишати.

Довідка Finance.ua:

пошук роботи — це також робота. Інколи цей процес може затягуватися надовго, супроводжуватися стресовими ситуаціями та відмовами. Тому вигоріти під час пошуку роботи цілком можливо. За посиланням розповідаємо, що допоможе вам не вигоріти під час пошуку роботи, залишатися енергійними та знайти те, що шукаєте;

через війну в Україні ринок праці сильно змінився. Деякі компанії пішли з ринку назавжди, деякі - тимчасово зупинили діяльність, а деякі, навпаки, продовжили працювати й розвиватись попри складні часи;

на думку пошукачів, зараз роботодавці стали більш вимогливими до навичок кандидатів, а для успішного пошуку роботи потрібно проявляти більше активності самим шукачам — так вважають 18% респондентів.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.