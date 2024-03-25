Демографічні зсуви: як змінився ринок праці в Україні — Finance.ua

Демографічні зсуви: як змінився ринок праці в Україні Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Демографічні зсуви: як змінився ринок праці в Україні

Через війну в Україні ринок праці сильно змінився. Деякі компанії пішли з ринку назавжди, деякі - тимчасово зупинили діяльність, а деякі, навпаки, продовжили працювати й розвиватись попри складні часи.

Протягом 2023 року роботодавці поінформували центри зайнятості про наявність 329 тис. вакансій. Структура вакансій за видами економічної діяльності була такою:

18% вакансій пропонувалися на підприємствах переробної промисловості;

16% - в оптовій і роздрібній торгівлі;

13% - у сфері освіти;

9% - у сільському господарстві;

8% - у сфері охорони здоров’я;

8% - у державному управлінні та обороні;

7% - у сфері транспорту.

Протягом пів року аналітика IT-ринку показує, що попит на працевлаштування молодих спеціалістів «джунів» активно зростає. Так, на одну вакансію претендує 10 спеціалістів, а от фахівців із досвідом — у співвідношенні 1/1. Тобто молодь, яка вчиться, продовжує вибирати напрям IT, стрімко виходить на ринок праці та конкурує між собою. А от попит на досвідчених фахівців у цій сфері як був, так і залишається на високому рівні.

Щодо інших сфер, то на сьогодні пропозицій за вакансіями на ринку в 1,5 раза менше, ніж охочих влаштуватися на роботу. Найбільш актуальні вакансії в Україні: продавці-консультанти, робітники на виробництві, водії, бухгалтери, працівники сфери громадського харчування.

Дефіцит на ринку праці спостерігається і за іншим категоріям. Попри те, що загальна кількість кандидатів переважає кількість пропозицій, роботодавці відчувають голод кваліфікованих кадрів з очевидних і зрозумілих причин. Це і міграція жінок з дітьми за кордон, і постійна мобілізація чоловіків, і природне скорочення населення. Все це сприяє досить сильній конкуренції між роботодавцями на ринку праці за кадри. Тож фахівець, що має достатню кваліфікацію, навіть має змогу зазначити при пошуках роботи досить серйозний люфт по зарплаті, що є наразі важливим аргументом при обранні місця роботи.

Певні невтішні дані існують і на ринку працевлаштування для жінок 45+. Варто наголосити на наявності певної дискримінації у цій сфері як за віковими (ейджизм), так і за гендерними ознаками (надання переваги працевлаштуванню чоловіків перед жінками на аналогічну позицію).

Однак зазначу, що і в цьому напрямку існують позитивні зміни. З огляду на досвід розмов із кандидатами, які проходять у процесі працевлаштування співбесіди з HR-фахівцями, останнім часом жінкам-спеціалістам, що мають гарний професійний досвід працевлаштовуватися стало набагато легше. По-перше, через відплив молодих кадрів за кордон, по-друге, через високе конкурування між собою роботодавців під час пошуку висококласних фахівців. Тому маємо професійну пораду жінкам 45+: скласти класне резюме, відшукати всі свої дипломи та сміливо відправлятися на пошук роботи.

Загальні ж прогнози щодо ринку праці в Україні, на жаль, наразі вкрай песимістичні. Активного населення, що працює, стає з кожним роком усе менше. І якщо уряд, законотворці, донорські організації та країни-партнери, що підтримують Україну під час війни, не запропонують серйозних ґрунтовних змін і програм, то існує серйозна небезпека, що повоєнну Україну відбудовуватимуть мігранти з інших країн.

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