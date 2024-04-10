Як не вигоріти, шукаючи нову роботу: 7 порад — Finance.ua

Як не вигоріти, шукаючи нову роботу: 7 порад Сьогодні 05:54 — Особисті фінанси

Як не вигоріти, шукаючи нову роботу: 7 порад

Пошук роботи — це також робота. Інколи цей процес може затягуватися надовго, супроводжуватися стресовими ситуаціями та відмовами. Тому, як стверджують фахівці robota.ua , втомитися, ба більше, навіть вигоріти під час пошуку роботи цілком можливо. За таких умов не захочеться вже ані спілкування з рекрутерами, ані співбесід, ані навіть самої роботи.

Експерти зібрали поради, які допоможуть вам не вигоріти під час пошуку роботи, залишатися енергійними та знайти те, що шукаєте.

Дотримуйтеся графіка

Графік важливий не лише на роботі. Пошук роботи забирає у вас багато енергії, тому не потрібно сидіти за компʼютером цілодобово та лише оновлювати список вакансій за вашим профілем. Виділіть конкретний час, коли ви будете займатися лише пошуком роботи, це може бути кілька годин на день. А решту часу проводьте так, як вам подобається, і не картайте себе за це.

Відпочивайте та отримуйте яскраві емоції

Час після звільнення з однієї роботи та до виходу на іншу — ледь не єдина можливість відпочити. Тому у вільний від пошуку роботи час відпочивайте. Помилково вважати, що поки ви не закрили головну свою задачу — не знайшли роботу — вам рано веселитися, відпочивати, зустрічатися з друзями чи подорожувати. Адже саме таке проводження часу дає заряд енергії рухатися далі.

Ставте реальні цілі

Якщо шукаєте роботу протягом тривалого часу, перегляньте свої цілі. Можливо, у вас завищені очікування від роботодавця, зарплатні чи забагато вимог до умов та бонусів. Також памʼятайте, що в середньому на пошуки роботи йде від одного до трьох місяців. Тому не опускайте руки та не засмучуйтеся, коли не знайшли роботу у перші два тижні. Все ще попереду!

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Приділяйте увагу резюме

Саме резюме першим бачить рекрутер, тому від нього залежать кількість відмов та запрошень на співбесіди. Порад щодо написання резюме є безліч. Але найперше радимо опублікувати актуальне резюме на сайті robota.ua. Так роботодавці зможуть знайти вас самі, що підвищує шанси отримати роботу в короткі терміни. Наступне важливе правило — нове резюме для нової вакансії. Тобто, коли відгукуєтеся на вакансію, переглядайте її ключові вимоги та, як відповідь на них, прописуйте власні досягнення та особисті якості.

Готуйтеся до співбесіди

Ще одним важливим етапом, який здатен подарувати омріяну роботу, є співбесіда. Дуже важливо готуватися до інтервʼю з роботодавцем, адже це впливає на його результат. Продумайте самопрезентацію, свої слабкі та сильні сторони, підготуйте запитання до роботодавця — це точно стане в пригоді.

Сприймайте відмову спокійно

Пошук роботи — це не суцільні пропозиції, серед яких ви обираєте найкращу. Змиріться з тим, що інколи вам будуть відмовляти, та навчіться ставитись до цього спокійно. Відмову радимо розглядати як крок вперед. Проведіть роботу над помилками, зрозумійте, що зробили не так, та рухайтеся далі.

Не втрачайте віру

Скільки б не тривав пошук роботи та скільки б відмов ви не отримали, будьте лояльними до себе, не сваріть за найменші промахи та хваліть за успіхи. Вірте у свої можливості та успіх, дослухайтеся до потреб, аналізуйте ситуацію на ринку праці. Усе це даватиме вам енергію для пошуку роботи та реалізації потенціалу.

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