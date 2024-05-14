Як отримати щорічну відпустку неповнолітнім працівникам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як отримати щорічну відпустку неповнолітнім працівникам

Особисті фінанси
9
Як отримати щорічну відпустку неповнолітнім працівникам
Як отримати щорічну відпустку неповнолітнім працівникам
Неповнолітні працівники мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день. Ця пільга передбачена статтею 195 Кодексу законів про працю України.
Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності.
Читайте також
Першорядне значення мають бажання неповнолітніх працівників при складанні графіку надання відпусток. У разі, якщо неповнолітній працівник прийнятий на роботу після складання графіку відпусток на поточний рік, час надання відпустки за перший робочий рік, з урахуванням його побажань, встановлюється шляхом доповнення графіку.
Відпустку повної тривалості працівник може отримати за його заявою до настання 6-місячного терміну безперервної роботи на підприємстві.
Читайте також
Не надання щорічної відпустки неповнолітнім працівникам, є протизаконним згідно з частиною 5 статті 80 Кодексу законів про працю України та частиною 5 статті 11 Закону про відпустки.
Окрім оплачуваних відпусток, які є гарантією права на відпочинок, трудовим законодавством передбачені також відпустки без збереження заробітної плати, або як в народі кажуть — за свій рахунок.
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • 24 грудня 2023 року набув чинності Закон України від 22 листопада 2023 року № 3494-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань». Основні зміни, передбачені Законом.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.