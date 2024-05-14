Як отримати щорічну відпустку неповнолітнім працівникам — Finance.ua

Як отримати щорічну відпустку неповнолітнім працівникам Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Як отримати щорічну відпустку неповнолітнім працівникам

Неповнолітні працівники мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день. Ця пільга передбачена статтею 195 Кодексу законів про працю України.

Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності.

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Першорядне значення мають бажання неповнолітніх працівників при складанні графіку надання відпусток. У разі, якщо неповнолітній працівник прийнятий на роботу після складання графіку відпусток на поточний рік, час надання відпустки за перший робочий рік, з урахуванням його побажань, встановлюється шляхом доповнення графіку.

Відпустку повної тривалості працівник може отримати за його заявою до настання 6-місячного терміну безперервної роботи на підприємстві.

Не надання щорічної відпустки неповнолітнім працівникам, є протизаконним згідно з частиною 5 статті 80 Кодексу законів про працю України та частиною 5 статті 11 Закону про відпустки.

Окрім оплачуваних відпусток, які є гарантією права на відпочинок, трудовим законодавством передбачені також відпустки без збереження заробітної плати, або як в народі кажуть — за свій рахунок.

Довідка Finance.ua:

24 грудня 2023 року набув чинності Закон України від 22 листопада 2023 року № 3494-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань». Основні зміни, передбачені Законом.

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