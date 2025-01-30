День фінансів: ліміти на перекази, індекс Біг-Мака, оновлення в monobank — Finance.ua

День фінансів: ліміти на перекази, індекс Біг-Мака, оновлення в monobank
Четвер, 30 січня. Що відомо про ліміти на карткові перекази, та яка країна найкраща для віддаленої роботи у 2025 році.
Зупинка іноземної допомоги США. Президент Володимир Зеленський доручив використати внутрішні кошти, а також обговорити з європейськими партнерами щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки.
Ліміти на перекази. Меморандум про обмеження переказів із картки на картку між фізичними особами продовжують підписувати банки. З моменту запровадження ініціативи до меморандуму долучилися 44 банки та 2 платіжні системи. Список фінустанов — за посиланням.
Нагадаємо, що з 1 лютого українські банки запроваджують нові обмеження на карткові перекази, в тому числі за реквізитами IBAN. Місячний ліміт складе 150 тисяч гривень. Нововведення стосуватиметься лише клієнтів, чиї доходи не підтверджені документально. Усе, що треба знати про карткові обмеження, розповідаємо в новій статті:
💳 Ліміти на карткові перекази з 1 лютого
Індекс Біг-Мака. Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака. Як пише The Economist, Біг-Мак в Україні коштує 120 гривень, тоді як у США — 5,79 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 50,7% порівняно з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар. Натомість курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 грн/долар.
Начальник управління казначейства Сенс Банку Олександр Куцовський вважає, що в цьому році курс долар/гривня буде в межах заявленої Нацбанком керованої гнучкості. «І спираючись на зростання курсу, за інших рівних умов, які ми мали в 2024 році і які будуть в 2025-му, зростання курсу на 10%, ми можемо очікувати курс на рівні 46−47 грн/$ наприкінці року», — прогнозує банкір.
Водночас, за словами банкірів, банківська система під час стрімкого зростання курсу відчула дефіцит доларових банкнот.
«Укрпошта Банк». Гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив, що «Укрпошта» після передачі йому акцій PinBank запропонує міноритарним акціонерам, які володіють близько 12% акцій, процедуру викупу, а в разі відмови «розмиє» їх долю до 5%, застосувавши процедуру примусового викупу.
Зі свого боку у Національному банку заявили, що будь-який перехід права власності на банк повинен відбуватися після офіційного схвалення цього процесу регулятором.
Новий спосіб авторизації у monobank. У застосунку додали функцію авторизації через Apple ID. Користувачі можуть скористатися новою функцією в останній версії застосунку. Увімкнути авторизацію можна або під час входу в застосунок, або в його налаштуваннях. Після оновлення користувачі можуть входити у monobank без введення телефону.
Зарплати українських фрилансерів. Дані дослідження компанії Freelancehunt показують, що в січні 2025 року кількість нових фрилансерів зросла на 60%, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року. Дизайнери в основному заробляють понад $500, перекладачі та копірайтери — до $500. У категорії мобільних додатків та програмування більший відсоток фрилансерів заробляє понад $1000.
Аналітики компанії GRC.ua повідомляють, що українські компанії одностайно заявляють про дефіцит кадрів. Ця проблема є однією з головних на ринку праці та прогресуючою з року в рік.
До речі, видавництво Lonely Planet назвало десять найкращих країн світу для віддаленої роботи та туризму в 2025 році.
Міжнародний Реєстр збитків. На порталі «Дія» відновили можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодження або знищення житла. Для цього потрібно перейти в Каталог послуг — Репарації: міжнародний Реєстр збитків.
УБД по-новому. В Україні спростили процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Тепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни і щонайбільше протягом пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження. Таким рішення Міноборони прагне врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.
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