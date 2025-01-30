День фінансів: ліміти на перекази, індекс Біг-Мака, оновлення в monobank — Finance.ua

День фінансів: ліміти на перекази, індекс Біг-Мака, оновлення в monobank Сьогодні 17:45

Четвер, 30 січня. Що відомо про ліміти на карткові перекази, та яка країна найкраща для віддаленої роботи у 2025 році.

Зупинка іноземної допомоги США. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський доручив використати внутрішні кошти, а також обговорити з європейськими партнерами щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки.

Ліміти на перекази. Меморандум про обмеження переказів із картки на картку між фізичними особами продовжують підписувати банки. З моменту запровадження ініціативи до меморандуму долучилися 44 банки та 2 платіжні системи. Список фінустанов — Меморандум про обмеження переказів із картки на картку між фізичними особами продовжують підписувати банки. З моменту запровадження ініціативи до меморандуму долучилися 44 банки та 2 платіжні системи. Список фінустанов — за посиланням

Нагадаємо, що з 1 лютого українські банки запроваджують нові обмеження на карткові перекази, в тому числі за реквізитами IBAN. Місячний ліміт складе 150 тисяч гривень. Нововведення стосуватиметься лише клієнтів, чиї доходи не підтверджені документально. Усе, що треба знати про карткові обмеження, розповідаємо в новій статті:

Індекс Біг-Мака. Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака. Як Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака. Як пише The Economist, Біг-Мак в Україні коштує 120 гривень, тоді як у США — 5,79 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 50,7% порівняно з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар. Натомість курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 грн/долар.

Начальник управління казначейства Сенс Банку Олександр Куцовський вважає , що в цьому році курс долар/гривня буде в межах заявленої Нацбанком керованої гнучкості. «І спираючись на зростання курсу, за інших рівних умов, які ми мали в 2024 році і які будуть в 2025-му, зростання курсу на 10%, ми можемо очікувати курс на рівні 46−47 грн/$ наприкінці року», — прогнозує банкір.

Водночас, за словами банкірів, банківська система під час стрімкого зростання курсу відчула дефіцит доларових банкнот.

«Укрпошта Банк». Гендиректор компанії Ігор Смілянський Гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив , що «Укрпошта» після передачі йому акцій PinBank запропонує міноритарним акціонерам, які володіють близько 12% акцій, процедуру викупу, а в разі відмови «розмиє» їх долю до 5%, застосувавши процедуру примусового викупу.

Зі свого боку у Національному банку заявили , що будь-який перехід права власності на банк повинен відбуватися після офіційного схвалення цього процесу регулятором.

Новий спосіб авторизації у monobank. У застосунку У застосунку додали функцію авторизації через Apple ID. Користувачі можуть скористатися новою функцією в останній версії застосунку. Увімкнути авторизацію можна або під час входу в застосунок, або в його налаштуваннях. Після оновлення користувачі можуть входити у monobank без введення телефону.

Зарплати українських фрилансерів. Дані дослідження компанії Freelancehunt Дані дослідження компанії Freelancehunt показують , що в січні 2025 року кількість нових фрилансерів зросла на 60%, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року. Дизайнери в основному заробляють понад $500, перекладачі та копірайтери — до $500. У категорії мобільних додатків та програмування більший відсоток фрилансерів заробляє понад $1000.

Аналітики компанії GRC.ua повідомляють , що українські компанії одностайно заявляють про дефіцит кадрів. Ця проблема є однією з головних на ринку праці та прогресуючою з року в рік.

До речі, видавництво Lonely Planet назвало десять найкращих країн світу для віддаленої роботи та туризму в 2025 році.

Міжнародний Реєстр збитків. На порталі «Дія» На порталі «Дія» відновили можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодження або знищення житла. Для цього потрібно перейти в Каталог послуг — Репарації: міжнародний Реєстр збитків.

УБД по-новому. В Україні В Україні спростили процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Тепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни і щонайбільше протягом пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження. Таким рішення Міноборони прагне врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.

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