День фінансів: лідери сплати податків, вимоги до техогляду авто, 800 тисяч українських підприємців в Дії — Finance.ua

День фінансів: лідери сплати податків, вимоги до техогляду авто, 800 тисяч українських підприємців в Дії Сьогодні 17:35

У п"ятницю, 20 червня, стало відомо, в яких регіонах України найдорожча оренда житла та чи буде Україна з газом в наступному опалювальному сезоні.

Санкції проти виробників російських дронів.

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 415/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“».

Газ на опалювальний сезон.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна буде повністю забезпечена газом в опалювальному сезоні 2025 та 2026 року.

Лідери сплати податків в Україні.

У січні — травні 2025 року надійшла найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України. Про це повідомляє Державна податкова служба. Хто сплатив найбільше — читайте тут.

У застосунку Армія+ з’явилася нова функція.

Командири підрозділів тепер можуть погоджувати групу рапортів одночасно завдяки новому сервісу в застосунку Армія+.Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Понад 800 тисяч українців стали підприємцями.

Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Київській областях. Також цікава деталь в тому, що понад 55% із цих нових підприємців — жінки. Чоловіків майже 45%.

ТОП-3 причини євро посунути долар.

Долар залишається головною резервною валютою у світі. Щоб ця роль перейшла до євро, потрібно виконання трьох передумов. Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Як зазначила Лагард, зараз частка євро у резервах центральних банків світу становить приблизно 20%.

Нові вимоги до техогляду авто.

З 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Ключова зміна — обов’язкова фото- та відеофіксація всього процесу техогляду. Кожен пункт технічного контролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами.

Реєстр банківських рахунків.

Щоб приєднатися до європейської платіжної зони SEPA, Україні необхідно ухвалити спеціальний закон. У ньому передбачено, зокрема, створення державного реєстру рахунків і банківських сейфів фізичних осіб.

Найдорожча оренда житла.

Оренда житла в Україні продовжує дорожчати. Найбільший приріст вартості зафіксовано в Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.

Також стало відомо, скільки коштує оренда гектара української землі у 2025 році.

Скільки переселенців працевлаштували.

З початку повномасштабної війни й до сьогодні Державна служба зайнятості допомогла працевлаштувати майже 124 тисячі внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Минулого року роботу отримали 42 тисячі переселенців, а з початку 2025 року — вже 19,3 тисячі.

До речі, кожен другий керівник шкодує про скорочення персоналу через ШІ.

Монети, присвячені митцям Розстріляного відродження.

НБУ 19 червня ввів у обіг дві пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол». Всі деталі — у повідомленні НБУ.

📱 Як вплине роумінговий безвіз на тарифи.

Тарифи українських та іноземних операторів суттєво відрізняються, тому використання роумінгу дозволяє зекономити значні суми. Розповідаємо про роумінг, що це за послуга та які вигоди вона приносить українцям за кордоном.

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