Лідери сплати податків в Україні за 5 місяців 2025 року — Finance.ua

Лідери сплати податків в Україні за 5 місяців 2025 року Сьогодні 13:04 — Казна та Політика

Лідери сплати податків в Україні за 5 місяців 2025 року

У січні — травні 2025 року надійшла найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Найбільше припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях:

«Переробна промисловість» — 17,6%;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 17,2%;

«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 11,7%;

«Фiнансова та страхова дiяльнiсть» — 9,1%.

Найбільше зростання сплати за січень — травень 2025 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, в таких галузях:

«Переробна промисловість» — зростання на 38,1% або +41,1 млрд гривень;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — зростання на 29,3% або +32,8 млрд гривень;

«Державне управлiння й оборона; обов’язкове соцiальне страхування» — зростання на 30,5% або +23,0 млрд гривень;

«Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря» — зростання на 42,3% або +16,3 млрд гривень.

За повідомленням ДПС, протягом січня — травня поточного року платники сплатили 238,9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 21,8% або на майже 42,7 млрд грн. За перші п’ять місяців минулого року було перераховано 196,2 млрд гривень.

Регіони — лідери за сплатою:

Київ — 56,2 млрд грн,

Дніпропетровська область — 23,7 млрд грн,

Львівська область — 16,2 млрд грн,

Київська область - 14,1 млрд гривень.

Податок на доходи фізичних осіб складає левову частку надходжень місцевих бюджетів. Його ставка — 18% від нарахованих доходів громадян: зарплат, премій, інших додаткових виплат та виплат за договорами цивільно-правового характеру. Тому отримуючи офіційну зарплату, з якої відраховуються податки, ви дбаєте про розвиток свого регіону та соціальну підтримку його громадян.

Раніше писали , за підрахунками Опендатабот, у 2024 році українські банки заробили 186,8 млрд грн до оподаткування. Ця сума майже повністю збігається із попередніми даними Нацбанку.

Після оподаткування сума прибутків значно зменшилася — на 12,8 млрд грн (на 12% менше) — і сягнула 90,9 млрд грн. Причиною стало збільшення податкового навантаження, а саме через донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. У підсумку банки сплатили у вигляді податків 51% від прибутку.

Для порівняння: у 2023 році податок «з'їв» 48% прибутків банків, а у 2022 — лише 25%.

Довідка Finance.ua:

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував інформацію щодо так званого «податку на OLX». За його словами, ідеться не про новий збір, а про давно чинну норму, яку пропонують пом’якшити.

Станом на середину червня 2025 року кількість ФОП зросла до 2 171 191: на 70 535 ФОП у порівнянні з травнем 2024 року. Про це повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він нагадав, що починаючи з березня 2025 року кількість відкритих ФОП (20 029) більша кількості закритих (18 477) на 1552 суб’єкти, у квітні 2025 також відкритих (21 517) більше ніж закритих (17 618) на 3 899 суб’єкти, за травень відкритих (24 572) більша ніж закритих (16 855) на 7 717 ФОП.

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