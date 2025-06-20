В яких регіонах України найдорожча оренда житла — Finance.ua

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В яких регіонах України найдорожча оренда житла

Нерухомість
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В яких регіонах України найдорожча оренда житла
В яких регіонах України найдорожча оренда житла
Оренда житла в Україні продовжує дорожчати. Найбільший приріст вартості зафіксовано в Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.
Тут середня ціна однокімнатної квартири вже перевищує 10 тисяч гривень на місяць.
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Думка експертів
Аналітики пов’язують зростання цін із внутрішньою міграцією, браком нового житла та підвищенням попиту у відносно безпечних регіонах.
Навіть у Сумській, Полтавській та Херсонській областях вартість оренди зросла на понад 10%, попри те, що ці регіони традиційно вважалися більш доступними.
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Найдешевше орендувати квартиру поки що можна в Запорізькій та Миколаївській областях. Тут ціни залишаються нижчими за 4 тисячі гривень.
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Нагадаємо за даними Держстату, у травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. З початку року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%. А набійльше зростання цін показали:
  • Сумська — +14,6%;
  • Полтавська — +12,1%;
  • Херсонська — +10,7%;
  • Житомирська — +8,3%;
  • Вінницька — +7,6%.
Водночас, средня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 65 тисяч доларів, а подекуди у передмісті таке ж житло можна купити майже за втричі нижчою ціною. Про це свідчать дані ЛУН. А найнижчі ціни на вторинному ринку у містах-супутниках Києва — у Гостомелі. В середньому там однокімнатні квартири коштують 26 тисяч доларів, двокімнатні — 45 200 доларів, трикімнатні — 64 500 доларів.
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Довідка Finance.ua:

  • Українці змінили модель покупки нерухомості. Тепер середній термін ухвалення рішення про купівлю квартири зріс до 67 днів — проти 21 дня у 2021-му. Про це пише група компаній DIM, базуючись на внутрішній CRM-аналітиці та аналізу ринку за останні чотири роки. За даними компанії, кількість точок контакту перед купівлею зросла в 2,3 рази з 2021 року — з 5−6 разів до щонайменше 13.
За матеріалами:
Finance.ua
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