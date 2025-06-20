В яких регіонах України найдорожча оренда житла — Finance.ua

В яких регіонах України найдорожча оренда житла
Оренда житла в Україні продовжує дорожчати. Найбільший приріст вартості зафіксовано в Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.
Тут середня ціна однокімнатної квартири вже перевищує 10 тисяч гривень на місяць.
Думка експертів
Аналітики пов’язують зростання цін із внутрішньою міграцією, браком нового житла та підвищенням попиту у відносно безпечних регіонах.
Навіть у Сумській, Полтавській та Херсонській областях вартість оренди зросла на понад 10%, попри те, що ці регіони традиційно вважалися більш доступними.
Найдешевше орендувати квартиру поки що можна в Запорізькій та Миколаївській областях. Тут ціни залишаються нижчими за 4 тисячі гривень.
Нагадаємо за даними Держстату, у травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. З початку року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%. А набійльше зростання цін показали:
- Сумська — +14,6%;
- Полтавська — +12,1%;
- Херсонська — +10,7%;
- Житомирська — +8,3%;
- Вінницька — +7,6%.
Водночас, средня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 65 тисяч доларів, а подекуди у передмісті таке ж житло можна купити майже за втричі нижчою ціною. Про це свідчать дані ЛУН. А найнижчі ціни на вторинному ринку у містах-супутниках Києва — у Гостомелі. В середньому там однокімнатні квартири коштують 26 тисяч доларів, двокімнатні — 45 200 доларів, трикімнатні — 64 500 доларів.
Довідка Finance.ua:
- Українці змінили модель покупки нерухомості. Тепер середній термін ухвалення рішення про купівлю квартири зріс до 67 днів — проти 21 дня у 2021-му. Про це пише група компаній DIM, базуючись на внутрішній CRM-аналітиці та аналізу ринку за останні чотири роки. За даними компанії, кількість точок контакту перед купівлею зросла в 2,3 рази з 2021 року — з 5−6 разів до щонайменше 13.
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