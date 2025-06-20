Понад 800 тисяч українців стали підприємцями через Дію: як це зробити (відео) — Finance.ua

Понад 800 тисяч українців стали підприємцями через Дію: як це зробити (відео) Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Понад 800 тисяч українців стали підприємцями через Дію: як це зробити (відео)

Станом на середину червня 2025 року кількість ФОП зросла до 2,171 млн. З початку повномаштабної війни кількість ФОП збільшилась на понад 178 тис.

805 732 українці, які скористалися цією послугою. То ж якщо ви бажаєте розпочати власну справу без бюрократії, довгих черг та купи паперів, то відкрийте ФОП у Дії за 2 секунди. Про це пише « Дія ». Саме так зробили вжеякі скористалися цією послугою.

Читайте також Нові правила для ФОПів на фронті: Рада ухвалила поправки

Де найбільше зареєстрували

Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Київській областях.

Також цікава деталь в тому, що понад 55% із цих нових підприємців — жінки. Чоловіків майже 45%.

Читайте також ФОПи нарощують борги: податкова заборгованість зросла вдвічі

Яку діяльність обирають

Найчастіше це — програмування, інтернет-торгівля, продуктові магазини, ресторани й салони краси.

Як це зробити

Все докладно ви можете подивись за посиланням на відео.

Нагадаємо, цю послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Нащодавно Верховна Рада підтримала поправки до законопроєкту, які повертають справедливість для ФОПів на фронті. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, ВР підтримала його поправки, які повертають справедливість для ФОПів на фронті.

ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ.

Податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів — і автоматично застосовує звільнення. Обмеження в 10 днів на подання документів — скасовано.

Після демобілізації є:▪️ 150 днів на подання звітності без штрафів;▪️ 180 днів на сплату податків за працівників — теж без штрафів і пені.

Увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.

Податкова зобов’язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання (якщо скасували через борг).

Якщо в податкової немає інформації про ФОП-військового — можна подати заяву. Без обмеження у часі та зі збереженням усіх прав.

Він нагадав, що починаючи з березня 2025 року кількість відкритих ФОП (20 029) більша кількості закритих (18 477) на 1552 суб’єкти, у квітні 2025 також відкритих (21 517) більше, ніж закритих (17 618) на 3 899 суб’єктів, за травень відкритих (24 572) більше, ніж закритих (16 855) на 7 717 ФОП.

Оберіть найвигідніший депозит серед надійних банків України. Порівняння ставок та умов депозитів на Finance.ua:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.