Кожен другий керівник шкодує про скорочення персоналу через ШІ — Finance.ua

Кожен другий керівник шкодує про скорочення персоналу через ШІ Сьогодні 06:44 — Особисті фінанси

Кожен другий керівник шкодує про скорочення персоналу через ШІ

Чимало компаній піддалися ажіотажу навколо штучного інтелекту. Адже на початку впровадження технології звучали заяви: ШІ дозволить наймати менше працівників і зменшить витрати на зарплати. Але роботи ще не готові замінити людей.

Нещодавнє опитування Orgvue свідчить про те, що майже 40% керівників скоротили штат заради інтеграції AI-технологій, і з них 55% пошкодували про це, пише Morning Brew.

За даними S&P Global, 42% компаній у 2025 році відмовилися від своїх пілотних проєктів зі штучним інтелектом (торік таких було лише 17%).

Деякі бізнес-лідери проголосили ШІ «працівником місяця», але потім змінили свою політику.

Ось кілька прикладів:

Klarna. Генеральний директор фінтех-компанії Себастіан Семіатковськи визнав, що доручати ШІ обслуговування клієнтів було помилкою. Адже люди надають перевагу живому спілкуванню, а не діалогам із роботами. Щоправда, Семіатковськи не проти, щоб ШІ замінив його самого — компанія створила ШІ-клона генерального директора, який приймає дзвінки на гарячій лінії.

IBM звільнила 8 000 працівників, серед них були й HR-фахівці, яких замінив сервіс AskHR на базі ШІ. Але компанія зрештою усвідомила, що на посадах із «людськими» назвами, краще працювати саме людям.

McDonald’s. Використання ШІ для приймання замовлень на МакДрайві перетворилося на фарс. Наприклад, робот додавав бекон до морозива (і це ще не найгірше).

Duolingo. Генеральний директор Луїс фон Ан гучно заявив, що компанія стає «AI-first» і впроваджує штучний інтелект у всі робочі процеси. Але після хвилі критики від користувачів був змушений переглянути це рішення.

Стрімке впровадження нових технологій часто було спричинене страхом відстати від конкурентів, які охоче користуються штучним інтелектом. Але, як повідомляє The Economist, більшість компаній шукають не «розумніший» ШІ, а такий, що справді працює для їхнього бізнесу.

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