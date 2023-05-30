День фінансів: квартири з готовим ремонтом, нові пенсії та розміри доплат військовим — Finance.ua

День фінансів: квартири з готовим ремонтом, нові пенсії та розміри доплат військовим Сьогодні 17:50

У вівторок, 30 травня, ми розбирались, що краще — купити квартиру з готовим ремонтом чи робити його самостійно. Про це ц новій статті:

Рада запровадила нові пенсії. Верховна Рада ввела окрему Верховна Рада ввела окрему пенсію дисидентам розміром 4,2 тис. гривень. Документом вводиться нова категорія пенсій для осіб, яких відповідно визнано борцями за незалежність України у XX столітті, та жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917- 1991 років.

Рейтинг GameDev компаній. GameDev DOU GameDev DOU опублікував новий рейтинг геймдев-компаній, які працюють в Україні. Загалом у 25 найбільших геймдев-компаніях працює 9 074 спеціалісти. У половини компаній зменшилася кількість фахівців.

Безробітних реєструватимуть за новими правилами. В Україні набув чинності новий В Україні набув чинності новий Порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Для отримання статусу особі необхідно надавати військово-обліковий документ.

Як змінюються ставки за кредитами та депозитами. Процентні ставки за Процентні ставки за гривневими депозитами продовжують зростати. Сьогодні більшість банків пропонують за вкладами в національній валюті 15−20% річних.

Розміри доплат військовим. Законопроєкт передбачає виплату військовослужбовцям під час дії воєнного стану додаткової винагороди у розмірі 30−100 тисяч гривень щомісячно пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає врегулювання питання виплат та збільшення кількості відпускних днів військовослужбовцям.

Рада ухвалила законопроєкт про зменшення призовного віку.

Український бізнес може отримати від до 90 тисяч доларів від USAID. Агентство США з Агентство США з відновлення USAID оголосило грантову програму для українського бізнесу обсягом фінансування в 2 мільйони доларів. Програма «Конкурентоспроможна економіка України» спрямована на підтримку участі українського бізнесу в міжнародних торговельних заходах. У рамках програми передбачено надання близько 30 грантів із обсягом від 35 до 90 тис дол.

Найбільші регіональні ринки легковиків. За підсумками січня-квітня поточного року За підсумками січня-квітня поточного року найбільше нових легкових автомобілів придбали жителі Києва, Дніпропетровської, Київської, Одеської та Львівської областей.

Польща закриває кордон для російських і білоруських фур. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський у понеділок підписав розпорядження про призупинення вантажного руху для російських і білоруських транспортних засобів через кордон білорусі з Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський у понеділок підписав розпорядження про призупинення вантажного руху для російських і білоруських транспортних засобів через кордон білорусі з 1 червня.

Одна з країн відкрила свої кордони для 400 компаній, які хочуть піти з росії.

27 країн Євросоюзу оголосили демарш Грузії.

Україна денонсувала угоду з білоруссю про пенсії.

НБУ ввів у обіг пам’ятну монету, присвячену гетьману України. 30 травня НБУ 30 травня НБУ ввів у обіг пам’ятну монету «Павло Скоропадський». Вона присвячена 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча, воєначальника, гетьмана України.

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