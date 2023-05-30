Нацбанк ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену гетьману України (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену гетьману України (фото)

Казна та Політика
42
Національний банк України 30 травня ввів у обіг пам’ятну монету «Павло Скоропадський». Про це повідомив НБУ.
Вона присвячена 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча, воєначальника, гетьмана України.
Монета номіналом 2 гривні з нейзильберу випущена тиражем у 30 тисяч штук.
Нацбанк ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену гетьману України (фото)

Отримати більше зі свого депозиту можна на Finance.ua 💰

Довідка Finance.ua:

  • Українська пам’ятна монета номіналом 5 гривень виграла головну нагороду на міжнародному конкурсі «Монета року». Вона із відривом здобула титул «Найхудожнішої монети», зачарувавши журі зображенням лелек та традиційними узорами. Окрім загальної перемоги, Україна також привернула увагу в категорії «Найкраща сучасна подія» своєю монетою до 25-ї річниці Конституції України.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.