Нацбанк ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену гетьману України (фото) — Finance.ua

Нацбанк ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену гетьману України (фото) Сьогодні 17:34 — Казна та Політика

Національний банк України 30 травня ввів у обіг пам’ятну монету «Павло Скоропадський». Про це повідомив НБУ.

Вона присвячена 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча, воєначальника, гетьмана України.

Монета номіналом 2 гривні з нейзильберу випущена тиражем у 30 тисяч штук.

Довідка Finance.ua:

Українська пам’ятна монета номіналом 5 гривень виграла головну нагороду на міжнародному конкурсі «Монета року». Вона із відривом здобула титул «Найхудожнішої монети», зачарувавши журі зображенням лелек та традиційними узорами. Окрім загальної перемоги, Україна також привернула увагу в категорії «Найкраща сучасна подія» своєю монетою до 25-ї річниці Конституції України.

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