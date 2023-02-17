Українську монету визнали найкращою на всесвітньому конкурсі — Finance.ua
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Українську монету визнали найкращою на всесвітньому конкурсі

Світ
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Українська пам’ятна монета номіналом 5 гривень виграла головну нагороду на міжнародному конкурсі «Монета року». Вона із відривом здобула титул «Найхудожнішої монети», зачарувавши журі зображенням лелек та традиційними узорами, пише Numismatic News.

Як виглядає монета

На аверсі зображені лелеки, що летять над полем українських узорів із картини «Лелеки над рідною землею» художника Олега Шуляка.
У верхній частині малюнка розташований герб України. На реверсі зображено вишиту стрічку, що нагадує ланцюг ДНК, що символізує код нації.
Українську монету визнали найкращою на всесвітньому конкурсі
«Делікатно розфарбовані та гарно оформлені 5 гривень, переможець у номінації «Найхудожніша монета», присвячена 30-й річниці Незалежності України, переконливо виграли головну нагороду COTY, у якій монета набрала 30 відсотків голосів, більш ніж удвічі перевищивши свого найближчого конкурента. Це дуже незвично для загального чемпіона COTY перемагати з таким великим відривом«,— сказав Томас Майкл, координатор конкурсу «Монета року».
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До складу журі було ретельно відібрано понад 100 осіб з усього світу, тому ніхто не міг здогадуватися, хто стане першим. На момент підрахунку останнього голосу перемогу з великим відривом отримала українська монета.
Українську монету визнали найкращою на всесвітньому конкурсі
Окрім загальної перемоги, Україна також привернула увагу в категорії «Найкраща сучасна подія» своєю монетою до 25-ї річниці Конституції України.
Про переможців в інших категоріях можна почитати тут.
За матеріалами:
Телеканал 24
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