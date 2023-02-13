Канада випустила золоту монету в формі української писанки — Finance.ua

Канада випустила золоту монету в формі української писанки Сьогодні 18:03 — Світ

Канада випустила золоту монету в формі української писанки, Фото: Монетний двір Канади

Королівський канадський монетний двір випустив золоту монету в формі української писанки.

Про це йдеться на сайті Королівського канадського монетного двору.

Монета стане вже щонайменше восьмою «писанкою» у колекції канадського монетного двору. Цього разу на ній зображені соняшники.

“Цьогорічна писанка із чистого золота відзначає продовження хорошої весняної традиції вшанування української культури та спадщини в Канаді”, - йдеться в описі монети на сайті.

Фото: Монетний двір Канади

На аверсі монети традиційно викарбуваний профіль королеви Єлизавети ІІ. Монета виготовлена із 58,5 гр чистого золота та має номінал у 250 канадських доларів, однак її викупна ціна - майже 7000 дол. Усі 275 викарбуваних золотих писанок були розпродані за лічені дні.

Фото: Монетний двір Канади

Усі прибутки, отримані від продажу монети, будуть передані ініціативі Український гуманітарний заклик, що допомагає українцям, які постраждали від російської агресії.

Автори дизайну монети - Сюзанна Блант та канадець українського походження Дейв Мельничук, який є членом Українського музею Канади в Торонто.

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Укрінформ За матеріалами:

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