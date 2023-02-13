Канада випустила золоту монету в формі української писанки — Finance.ua
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Канада випустила золоту монету в формі української писанки

Світ
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Канада випустила золоту монету в формі української писанки
Канада випустила золоту монету в формі української писанки, Фото: Монетний двір Канади
Королівський канадський монетний двір випустив золоту монету в формі української писанки.
Про це йдеться на сайті Королівського канадського монетного двору.
Монета стане вже щонайменше восьмою «писанкою» у колекції канадського монетного двору. Цього разу на ній зображені соняшники.
“Цьогорічна писанка із чистого золота відзначає продовження хорошої весняної традиції вшанування української культури та спадщини в Канаді”, - йдеться в описі монети на сайті.
Фото: Монетний двір Канади
Фото: Монетний двір Канади
На аверсі монети традиційно викарбуваний профіль королеви Єлизавети ІІ. Монета виготовлена із 58,5 гр чистого золота та має номінал у 250 канадських доларів, однак її викупна ціна - майже 7000 дол. Усі 275 викарбуваних золотих писанок були розпродані за лічені дні.
Фото: Монетний двір Канади
Фото: Монетний двір Канади
Усі прибутки, отримані від продажу монети, будуть передані ініціативі Український гуманітарний заклик, що допомагає українцям, які постраждали від російської агресії.
Автори дизайну монети - Сюзанна Блант та канадець українського походження Дейв Мельничук, який є членом Українського музею Канади в Торонто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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