Канада випустила золоту монету в формі української писанки — Finance.ua

Канада випустила золоту монету в формі української писанки
Королівський канадський монетний двір випустив золоту монету в формі української писанки.
Про це йдеться на сайті Королівського канадського монетного двору.
Монета стане вже щонайменше восьмою «писанкою» у колекції канадського монетного двору. Цього разу на ній зображені соняшники.
“Цьогорічна писанка із чистого золота відзначає продовження хорошої весняної традиції вшанування української культури та спадщини в Канаді”, - йдеться в описі монети на сайті.
На аверсі монети традиційно викарбуваний профіль королеви Єлизавети ІІ. Монета виготовлена із 58,5 гр чистого золота та має номінал у 250 канадських доларів, однак її викупна ціна - майже 7000 дол. Усі 275 викарбуваних золотих писанок були розпродані за лічені дні.
Усі прибутки, отримані від продажу монети, будуть передані ініціативі Український гуманітарний заклик, що допомагає українцям, які постраждали від російської агресії.
Автори дизайну монети - Сюзанна Блант та канадець українського походження Дейв Мельничук, який є членом Українського музею Канади в Торонто.
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