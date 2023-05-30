Виплати і відпустки військовим: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні — Finance.ua

Виплати і відпустки військовим: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Виплати і відпустки військовим: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає врегулювання питання виплат та збільшення кількості відпускних днів військовослужбовцям.

Про це народний депутат із парламентської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив у Телеграмі

Він уточнив, що ухвалення документа «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану» ( № 9342 ) у першому читанні підтримали 333 парламентарії.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк 29 травня повідомив , що робоча група парламенту подала законопроєкт по доплатам військовим.

Що передбачає документ

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно має виплачуватися додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових завдань.

Строковикам щомісячно має виплачуватися додаткова винагорода у розмірі 6 000 гривень пропорційно часу проходження військової служби.

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Військовим, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво), пов’язану із захистом Батьківщини під час ведення бойових дій, які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою військово-лікарською комісією, щомісячно має виплачуватися додаткова винагорода у розмірі 6 000 гривень упродовж усього часу перебування у розпорядженні.

Курсантам вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки щомісячно має виплачуватися додаткова винагорода у розмірі 2350 гривень пропорційно часу навчання.

Водночас законопроєкт передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів.

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При цьому кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Частина щорічної основної відпустки може бути надана частинами не більше трьох упродовж календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Окрім того, документом пропонується заборонити допускати до участі у бойових діях військових із числа призваних на військову службу під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація запропонованого законопроєкту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

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Укрінформ За матеріалами:

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