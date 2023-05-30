Нардепи визначились із розміром доплат військовим — Finance.ua

Нардепи визначились із розміром доплат військовим Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

Нардепи визначились із розміром доплат військовим

Робоча група парламенту подала законопроєкт № 9342 по доплатам військовим, що замінить поправки «про повернення 30 тисяч» до законопроєкту № 8312.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці у Telegram.

Законопроєкт передбачає виплату військовослужбовцям під час дії воєнного стану додаткової винагороди у розмірі 30−100 тисяч гривень щомісячно пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів.

Також внесли норму по виплаті строковикам у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

Доплати 6 тисяч грн на місяць передбачені і для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.

«Тут важливо памʼятати, що під час лікування і 2 місяці після лікування поранений одержує з.п. і ту винагороду, яку він одержував до цього (30−100 тис грн)», — зазначив нардеп.

Для курсантів виплачується додаткова винагорода у 2,35 тис. грн на місяць.

Для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки становитиме 10−30 тис. грн і визначатиметься керівниками сектору безпеки і оборони України.

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«Орієнтовно це потягне витрати до 10 млрд грн з бюджету. В цьому році це 1,9 млрд грн до кінця року, але це без врахування доплати інструкторам», — написав Железняк.

В законопроєкті є норми, не повʼязані з фінансуванням. Зокрема, пропонується не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу.

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю до 10 календарних днів.

Довідка Finance.ua:

після початку повномасштабного вторгнення росії український уряд затвердив додаткові винагороди для військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях, у розмірі 100 тисяч гривень на місяць, а також встановили додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень на місяць для службовців інших військових та силових підрозділів;

пізніше уряд вирішив, що з 1 лютого доплати матимуть лише ті, хто виконує бойові завдання;

10 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб повернути військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень, ухваливши законопроект № 8312. Але він був заблокований постановою, що не дозволяє його підписати головою ВР та передати на підпис президенту;

міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що для повернення доплати українським військовим у розмірі 30 тисяч гривень потрібно підвищення податків, бо інших коштів на це немає.

Економічна Правда За матеріалами:

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