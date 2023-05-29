Приведуть до стандартів НАТО: в Україні змінять правила проходження військової служби — Finance.ua

Приведуть до стандартів НАТО: в Україні змінять правила проходження військової служби Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Приведуть до стандартів НАТО: в Україні змінять правила проходження військової служби

В Міністерстві оборони України розпочали розробляти зміни до Положення про проходження військової служби у ЗСУ в мирний час і в особливий період. Вони будуть чітко розмежовані і регульовані відповідно до стандартів НАТО.

У відомстві повідомили , що військовослужбовці призначатимуться на посади, які відповідають їх фактичним військовим званням.

Для військових будуть встановлені мінімальні і максимальні строки вислуги та перебування у військовому званні, а призначатися на вищі посади вони будуть за рейтингом.

Читайте також У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим

Окрім цього, Міноборони запровадить ротації військових на певних посадах, щоб вони набували нового досвіду.

В повідомленні зазначається, що ті військовослужбовці, кандидатури яких двічі відхиляли від підвищення по службі, можуть бути звільнені.

В Міноборони наголосили, що після розробки, погодження та розгляду КМУ проєкту змін до «Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ», його буде подано на підпис президенту.

До кінця року Україна здатна імплементувати майже 30−35% стандартів НАТО. Наразі вже майже 18% стандартів НАТО впроваджено, ще стільки Україна імплементує до кінця року.

Читайте також Які виплати можуть отримати військові після завершення війни

Попри це, Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що вступ України до НАТО під час війни навіть не стоїть на порядку денному. Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.