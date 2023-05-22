У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим — Finance.ua

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У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим

Казна та Політика
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У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим
У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим
Робоча група щодо оплати праці військовослужбовців вже напрацювала певні алгоритми, які можуть бути сприйняті суспільством та військовими як «абсолютно адекватні».
Про це під час прес-конференції розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський.
Відповідаючи на запитання щодо робочої групи, яка розглядає питання оплати праці військовослужбовців, Веніславський нагадав, що ця робоча група працює на базі його комітету. До її складу, окрім депутатів, входять і представники сектору безпеки та оборони.
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Депутат розповів, що відбулося вже декілька засідань цієї робочої групи. На ній напрацьовуються конкретні питання, пов’язані зі справедливим та пропорційним рівнем забезпечення грошовим утриманням військовослужбовців, які виконують бойові завдання, та військовослужбовців, які перебувають в тилу і також виконують певні службові завдання.
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Веніславський висловив думку, що вже ближчими днями може відбутися брифінг керівників цієї робочої групи, які розкажуть про наявні наразі напрацювання робочої групи.
«Але вже за результатами роботи цієї робочої групи вдалося напрацювати алгоритми, які, я думаю, будуть сприйняті суспільством і військовими як абсолютно адекватні, справедливі тим внескам, які роблять відповідні військовослужбовці і представники інших складових військових формувань сектору безпеки й оборони в нашу перемогу», — сказав Веніславський.
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Так, за його словами, найближчим часом відбудеться фактично передфінальне засідання робочої групи, за результатами якого вже зможе бути надана детальна інформація про напрацьовані проекти.

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За матеріалами:
УНІАН
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