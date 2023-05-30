Рада запровадила нові пенсії: будуть платити 4,2 тис. гривень щомісяця — Finance.ua
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Рада запровадила нові пенсії: будуть платити 4,2 тис. гривень щомісяця

Казна та Політика
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Рада запровадила нові пенсії: будуть платити 4,2 тис. гривень щомісяця
Рада запровадила нові пенсії: будуть платити 4,2 тис. гривень щомісяця
Верховна Рада ввела окрему пенсію дисидентам розміром 4,2 тис. гривень.
За законопроєкт №8032 в цілому проголосували 313 депутатів за мінімально необхідних 226.
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Документом вводиться нова категорія пенсій для осіб, яких відповідно визнано борцями за незалежність України у XX столітті, та жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917- 1991 років.
Розмір такої пенсії ставитиме 4 200 гривень.
У пояснювальній записці вказано, що за орієнтовними оцінками кількість людей, які підпадають під визначені законопроєктом критерії, обчислюється десятками, максимум — кількома сотням.
Як повідомляли Українські Новини, парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу закон про накопичувальну пенсію.
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В Україні з 1 червня збільшать пенсії частині отримувачів. Йдеться про працюючих пенсіонерів, які отримали два роки додаткового стажу. Деякі з них можуть отримати доплату в 1000 грн.
Це пенсіонери, які мають 5842 грн пенсії, а при виході на заслужений відпочинок напрацювали 35 років стажу. Таке роз’яснення надали в Пенсійному фонді (ПФУ)
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За матеріалами:
Українські Новини
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