27 країн Євросоюзу оголосили демарш Грузії — Finance.ua
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27 країн Євросоюзу оголосили демарш Грузії

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Грузії вручили офіційний демарш від імені 27 держав Євросоюзу через відновлення авіасполучення з рф.
Як пише Эхо Кавказа, демарш передали міністру економіки Левану Давіташвілі під час зустрічі з послом ЄС у Тбілісі Павлом Герчинським та іншими європейськими дипломатами. Він заявив, що відновлення авіасполучення суперечить прийнятому раніше рішенню цих 27 країн.
«Ми також висловили стурбованість тим, що це рішення суперечить нашій рішучості ізолювати росію і чинити на неї тиск, щоб вона змінила свою тактику, коли мова йде про жорстоку, агресивну війну, яку росія продовжує вести в Україні», — пояснив Герчинський.
У відповідь міністр заявив, що «контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів Євросоюзу», оскільки країна перебуває в особливо складній ситуації.
«У нас прямий кордон з рф, і 20% територій Грузії окуповані, тому контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС, і про це ми говорили відкрито», — зазначив Давіташвілі.

Грузія відновила авіасполучення з рф: що відомо

Нагадаємо, що в середині травня російська авіакомпанія «Азимут» і грузинська Georgian Airways отримали дозволи на відновлення польотів.
Вже 19 травня в Тбілісі приземлився перший прямий авіарейс з росії за останні кілька років. Небайдужі громадяни вийшли до аеропорту з плакатами і прапорами, щоб висловити протест.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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