Названо найбільші регіональні ринки легковиків: які авто купували найчастіше — Finance.ua

Названо найбільші регіональні ринки легковиків: які авто купували найчастіше Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Названо найбільші регіональні ринки легковиків: які авто купували найчастіше

За підсумками січня-квітня поточного року найбільше нових легкових автомобілів придбали жителі Києва, Дніпропетровської, Київської, Одеської та Львівської областей.

Про це повідомляє «Укравтопром».

У Києві ринок нових машин поповнився 5100 нових авто, у Дніпропетровській області - 1466 од., у Київській — 1274 од., в Одеській — 908 од., у Львівській — 877 од.

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На всіх цих ринках бестселером був компактний кросовер Renault Duster.

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:

Львівська область — 6116 шт.

Вінницька обл. — 4046 шт.

м. Київ — 3830 шт.

Рівненська обл. — 3219 шт.

Дніпропетровська обл. — 3206 шт.

В цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині та Рівненщині був Volkswagen Golf. У столиці та на Дніпропетровщині більшим попитом користувався Renault Megane.

Довідка Finance.ua:

у сервісних центрах МВС у 4 областях стартує пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів. Метою проєкту є забезпечення максимально прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС;

українці зможуть продавати авто разом з номерними знаками державної реєстрації;



за минулий місяць український автопарк поповнили 15,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків.

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