Названо найбільші регіональні ринки легковиків: які авто купували найчастіше — Finance.ua
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Названо найбільші регіональні ринки легковиків: які авто купували найчастіше

Особисті фінанси
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Названо найбільші регіональні ринки легковиків: які авто купували найчастіше
Названо найбільші регіональні ринки легковиків: які авто купували найчастіше
За підсумками січня-квітня поточного року найбільше нових легкових автомобілів придбали жителі Києва, Дніпропетровської, Київської, Одеської та Львівської областей.
Про це повідомляє «Укравтопром».
У Києві ринок нових машин поповнився 5100 нових авто, у Дніпропетровській області - 1466 од., у Київській — 1274 од., в Одеській — 908 од., у Львівській — 877 од.

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На всіх цих ринках бестселером був компактний кросовер Renault Duster.
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:
  • Львівська область — 6116 шт.
  • Вінницька обл. — 4046 шт.
  • м. Київ — 3830 шт.
  • Рівненська обл. — 3219 шт.
  • Дніпропетровська обл. — 3206 шт.
В цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині та Рівненщині був Volkswagen Golf. У столиці та на Дніпропетровщині більшим попитом користувався Renault Megane.

Довідка Finance.ua:

  • у сервісних центрах МВС у 4 областях стартує пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів. Метою проєкту є забезпечення максимально прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС;
  • українці зможуть продавати авто разом з номерними знаками державної реєстрації;
  • за минулий місяць український автопарк поповнили 15,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків.
Нагадаємо, програма страхування автомобіля каско захищає водіїв від фінансових втрат у випадку найтиповіших транспортних проблем. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

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За матеріалами:
Finance.ua
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