У чотирьох областях України стартує пілотний проєкт зі складання іспитів у сервісних центрах МВС — Finance.ua

У чотирьох областях України стартує пілотний проєкт зі складання іспитів у сервісних центрах МВС Сьогодні 15:32 — Особисті фінанси

У чотирьох областях України стартує пілотний проєкт зі складання іспитів у сервісних центрах МВС

У сервісних центрах МВС у 4 областях стартує пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів. Метою проєкту є забезпечення максимально прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зміни стосуватимуться технічних умов у класах для складання теоретичних іспитів та автомобілів для складання практичних іспитів.

У яких містах діятиме проєкт

Пілотний проєкт стосуватиметься Львівської, Одеської, Вінницької та Київської областей. Інших регіонів зміни поки не торкнуться.

За результатами пілотного проєкту, після врахування усіх можливих нюансів, станеться масштабування вже на всю Україну.

«Досвід пілотного запуску в кількох регіонах покаже нам можливі недоліки, ми готові до критики», — заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик презентуючи пілотний проєкт регіональним сервісним центрам МВС.

Тепер можна вже отримати талон е-запису на практичний іспит на транспортних засобах категорії В як в терміналах в приміщенні сервісного центру МВС, так і онлайн через функціонал е-запис.

Також онлайн можна перевірити наявність талонів і доступних для отримання через сайт, і доступних для оформлення в терміналі.

Варто нагадати, що у кожного є можливість оформити до 4 талонів на одну і ту ж послугу. А талони є персональними. Тобто, варто відповідально планувати візит та бронювати свій час для складання практичного іспиту.

Що зміниться

Кожен кандидат у водії отримає більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС.

У класах для теоретичних іспитів тепер буде фіксація на 4 відеокамери та мікрофон — не буде «сліпих зон». Це унеможливлює стороннім особам підказувати кандидатам у водії, а також дозволить самому кандидату в разі потреби оскаржити результати складання теоретичного іспиту.

Читайте також В Україні реформують роботу сервісів МВС

У автівках категорії В — це легкові автомобілі — буде відеофіксація в салоні таким чином, щоб знімати і руки, і ноги кандидата у водії, руки і ноги екзаменатора, запис розмов у салоні теж буде.

Ці зміни потребують фінансових витрат, адже потрібно забезпечити кожен сервісний центр МВС обладнанням. Тому на ті сервісні центри МВС, які не мають високого навантаження, чекає оптимізація. Про скорочення штату не йдеться.

Коли все зміниться

У 4 областях стартує пілотний проєкт уже з 1 червня. А масштабування на всі сервісні центри МВС по всій Україні заплановано до кінця 2023 року.

У зв’язку із цим у сервісних центрах Львівської, Одеської, Вінницької та Київської областей починаючи з 23 травня уже генеруються талони попереднього запису на практичний іспит на авто категорії В. Можливо оформити дві опції: на транспортному засобі автошколи, де проходило навчання, або на транспортному засобі сервісного центру МВС.

Інші регіони поки надають усі послуги без змін.

Де саме прийматимуть іспити по-новому:

Львівська область: м. Львів, с. Зимна Вода, с. Червоне, м. Стрий, м. Червоноград;

Київська область: м. Біла Церква, с. Софіївська Борщагівка, м. Переяслав.

Одеська область: м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Подільськ;

Вінницька область: м. Вінниця, м. Могилів-Подільський, м. Тульчин.

У всіх інших сервісних центрах МВС цих чотирьох регіонів надаватимуться всі види послуг пов’язаних з посвідченням водія та реєстрацією транспортних засобів в Україні, крім теоретичних та практичних іспитів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.