Алгоритм дій при купівлі-продажу авто: поради МВС — Finance.ua

Алгоритм дій при купівлі-продажу авто: поради МВС Сьогодні 11:00 — Технології&Авто

В МВС розповіли , як правильно купити-продати авто. Треба дотримуватися простих правил.

Крок 1. Зверніться до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу. Це можна зробити або самому, або з покупцем.

Висновок про авто, який надає Експертна служба МВС, є чинним 10 днів.

Крок 2. Зверніться до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хв.

У продавця мають бути такі документи:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

паспорт.

довідка платника податків.

висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.

У покупця мають бути наявні документи:

паспорт.

довідка платника податків.

Договір купівлі-продажу оформляється безпосередньо в #СервісніЦентриМВС

Не забудьте забрати свій примірник.

Після перереєстрації транспортного засобу новий власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерні знаки уже на своє ім’я.

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