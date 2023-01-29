Алгоритм дій при купівлі-продажу авто: поради МВС — Finance.ua
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Алгоритм дій при купівлі-продажу авто: поради МВС

Технології&Авто
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В МВС розповіли, як правильно купити-продати авто. Треба дотримуватися простих правил.
Крок 1. Зверніться до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу. Це можна зробити або самому, або з покупцем.
Висновок про авто, який надає Експертна служба МВС, є чинним 10 днів.
Крок 2. Зверніться до будь-якого зручного сервісного центру МВС.
Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хв.
У продавця мають бути такі документи:
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
  • паспорт.
  • довідка платника податків.
  • висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.
У покупця мають бути наявні документи:
  • паспорт.
  • довідка платника податків.
Договір купівлі-продажу оформляється безпосередньо в #СервісніЦентриМВС.
Не забудьте забрати свій примірник.
Після перереєстрації транспортного засобу новий власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерні знаки уже на своє ім’я.
До речі, якщо вам потрібна автоцивілка і ще роздумуєте, де це зробити, то на Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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