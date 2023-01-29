Алгоритм дій при купівлі-продажу авто: поради МВС — Finance.ua

Алгоритм дій при купівлі-продажу авто: поради МВС
В МВС розповіли, як правильно купити-продати авто. Треба дотримуватися простих правил.
Крок 1. Зверніться до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу. Це можна зробити або самому, або з покупцем.
Висновок про авто, який надає Експертна служба МВС, є чинним 10 днів.
Крок 2. Зверніться до будь-якого зручного сервісного центру МВС.
Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хв.
У продавця мають бути такі документи:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
- паспорт.
- довідка платника податків.
- висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.
У покупця мають бути наявні документи:
- паспорт.
- довідка платника податків.
Договір купівлі-продажу оформляється безпосередньо в #СервісніЦентриМВС.
Не забудьте забрати свій примірник.
Після перереєстрації транспортного засобу новий власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерні знаки уже на своє ім’я.
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