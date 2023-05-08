Рекорд з придбанння вживаних авто: ТОП-10 найпопулярнішіх марок — Finance.ua

Рекорд з придбанння вживаних авто: ТОП-10 найпопулярнішіх марок Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

За минулий місяць український автопарк поповнили 15,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Про це пише Укравтопром.

Це майже на 8% більше, ніж у березні, повідомляє Укравтопром. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто — 45%.

Дизельні авто — 36%;

Електромобілі — 11%;

Авто з ГБО — 5%;

Гібриди — 3%.

Середній вік вживаних авто, що у квітні перейшли на українські номери — 11 років.

Найпопулярнішим автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. У квітні на українські номери перейшли 1273 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf — 1180 шт.

На третьому місці Skoda Octavia — 794 шт.

Замикають лідерську п’ятірку Volkswagen Passat (694 шт.) та Ford Focus (377 шт.)

Також у ТОП-10 місяця увійшли: NISSAN Leaf — 366 од.; NISSAN Qashqai — 337 од.; VW Touran — 320 од.; SKODA Fabia — 277 од.; AUDI A4 — 270 од.

Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

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