Рекорд з придбанння вживаних авто: ТОП-10 найпопулярнішіх марок — Finance.ua
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Рекорд з придбанння вживаних авто: ТОП-10 найпопулярнішіх марок

Технології&Авто
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За минулий місяць український автопарк поповнили 15,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Про це пише Укравтопром.
Це майже на 8% більше, ніж у березні, повідомляє Укравтопром. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто — 45%.
  • Дизельні авто — 36%;
  • Електромобілі — 11%;
  • Авто з ГБО — 5%;
  • Гібриди — 3%.
Середній вік вживаних авто, що у квітні перейшли на українські номери — 11 років.
Найпопулярнішим автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. У квітні на українські номери перейшли 1273 авто цієї моделі.
Другий результат у Volkswagen Golf — 1180 шт.
На третьому місці Skoda Octavia — 794 шт.
Замикають лідерську п’ятірку Volkswagen Passat (694 шт.) та Ford Focus (377 шт.)
Також у ТОП-10 місяця увійшли: NISSAN Leaf — 366 од.; NISSAN Qashqai — 337 од.; VW Touran — 320 од.; SKODA Fabia — 277 од.; AUDI A4 — 270 од.
Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
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За матеріалами:
Finance.ua
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