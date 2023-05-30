Рада ухвалила законопроєкт про зменшення призовного віку — Finance.ua
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Рада ухвалила законопроєкт про зменшення призовного віку

Казна та Політика
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Рада ухвалила законопроєкт про зменшення призовного віку
Рада ухвалила законопроєкт про зменшення призовного віку
Верховна рада України знизила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників — від 27 до 25 років.
Про це 30 травня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт № 9281 підтримали 304 депутати. Рішення ухвалили у цілому, тепер документ чекає на підпис президента.
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До слова, цей законопроєкт ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Зазначається, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.
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У парламенті законопроєкт зареєстрували 9 травня цього року. Ініціатором законопроєкту виступив Кабмін України.
У пояснювальній записці зазначали, що під час воєнного стану призову на строкову службу немає. Саме тому є сенс скоротити кількість чоловіків, які підлягають призову.
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«Тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану вважається недоцільним, враховуючи те, що значна чисельність придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобовʼязаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період», — йдеться у документі.

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За матеріалами:
ТСН
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