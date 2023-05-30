Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня — Finance.ua

Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня
Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський у понеділок підписав розпорядження про призупинення вантажного руху для російських і білоруських транспортних засобів через кордон білорусі з 1 червня.
Про це пише PAP.
Рішення передбачає, що «до особливого розпорядження» Польща не пропускатиме через білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території білорусі та росії.
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Цей крок МВС Польщі підготувало разом із санкціями проти 365 білоруських посадовців у відповідь на ув’язнення активісту польської меншини в білорусі, співголови Спілки поляків білорусі Анджея Почобута.
Очільник міністерства Камінський доручив підготувати санкції в лютому, на наступний день після засудження Почобута судом першої інстанції. Через два дні після цього вироку Польща призупинила рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході в Бобровниках до подальших розпоряджень.
Після закриття пункту пропуску «Бобровики» білоруський режим запровадив обмеження, через які польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці білоруського кордону з Литвою та Латвією.
Серед іншого, їхні транспортні засоби проходять митне оформлення лише в пункті пропуску Кукурики — Козловичі з терміналом у Корощині, єдиному відкритому на сьогоднішній день польсько-білоруському вантажному автомобільному переході.
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