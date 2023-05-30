Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня — Finance.ua

Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня Сьогодні 10:30 — Світ

Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський у понеділок підписав розпорядження про призупинення вантажного руху для російських і білоруських транспортних засобів через кордон білорусі з 1 червня.

Про це пише PAP.

Рішення передбачає, що «до особливого розпорядження» Польща не пропускатиме через білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території білорусі та росії.

Цей крок МВС Польщі підготувало разом із санкціями проти 365 білоруських посадовців у відповідь на ув’язнення активісту польської меншини в білорусі, співголови Спілки поляків білорусі Анджея Почобута.

Очільник міністерства Камінський доручив підготувати санкції в лютому, на наступний день після засудження Почобута судом першої інстанції. Через два дні після цього вироку Польща призупинила рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході в Бобровниках до подальших розпоряджень.

Читайте також Час не настав: лукашенко не захотів переводити білорусь на єдину валюту з росією

Після закриття пункту пропуску «Бобровики» білоруський режим запровадив обмеження, через які польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці білоруського кордону з Литвою та Латвією.

Серед іншого, їхні транспортні засоби проходять митне оформлення лише в пункті пропуску Кукурики — Козловичі з терміналом у Корощині, єдиному відкритому на сьогоднішній день польсько-білоруському вантажному автомобільному переході.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.