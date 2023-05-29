Час не настав: лукашенко не захотів переводити білорусь на єдину валюту з росією — Finance.ua
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Час не настав: лукашенко не захотів переводити білорусь на єдину валюту з росією

Валюта
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Час не настав: лукашенко не захотів переводити білорусь на єдину валюту з росією
Час не настав: лукашенко не захотів переводити білорусь на єдину валюту з росією
білоруський диктатор олександр лукашенко не захотів переводити країну на єдину валюту з росією. За словами лукашенка, це питання «не сьогоднішнього дня».
Таку заяву самопроголошений президент білорусі зробив під час зустрічі з головою центробанку росії Ельвірою Набіулліною. Вона перебуває з візитом у Мінську, повідомляють білоруські та російські ЗМІ.
лукашенко нагадав, що рф та білорусь створили Міжбанківську валютну раду і цей орган продовжує роботу. Однак це не означає, що Мінськ готовий запроваджувати єдину з росією валюту.
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«Я часто наводжу ваші, нашого голови цитати на рівні глав держав, коли йдеться про створення єдиної валюти і таке інше, що це непростий процес. І, напевно, не сьогоднішнього дня, як ми домовилися з президентом росії», — сказав лукашенко.
За його словами, питання про введення єдиної валюти регулярно порушують «деякі патріотично налаштовані громадяни двох країн». Раніше лукашенко вже казав, що не заперечує запровадження єдиної з рф валюти.
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Однак ще 2019 року білоруський диктатор заявляв, що такою єдиною валютою не повинен ставати російський рубль. За його словами, єдина валюта має бути новою.
При цьому ексміністр економіки білорусі Георгій Бадей попереджав: у разі запровадження єдиної валюти буде втрачено суверенітет у галузі емісійної політики «однієї з держав». Тому Бадей не погодився, що Мінську точно потрібна єдина з росією валюта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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