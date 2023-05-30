Український бізнес може отримати від до 90 тисяч доларів від USAID — Finance.ua

Український бізнес може отримати від до 90 тисяч доларів від USAID Сьогодні 10:00

Агентство США з відновлення USAID оголосило грантову програму для українського бізнесу обсягом фінансування в 2 мільйони доларів.

Програма «Конкурентоспроможна економіка України» спрямована на підтримку участі українського бізнесу в міжнародних торговельних заходах. У рамках програми передбачено надання близько 30 грантів із обсягом від 35 до 90 тис дол.

Попри війну, підприємці продовжують працювати та експортувати за кордон, просуваючи бренд України на світовій торговій арені. Грантова підтримка від наших міжнародних партнерів — це можливість для бізнесу реалізувати нові проекти, знайти бізнес-партнерів, диверсифікувати виробництво і експорт", — зазначила перший віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Також програма відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору. Агентство також заохочує брати участь бізнеси, які не мають досвіду співпраці з міжнародними донорами.

Прийом заявок триватиме до 15 вересня 2023 року (включно). Прийом та розгляд заявок буде відбуватися поетапно з дедлайнами:

25 червня (для торгових заходів з 20 серпня 2023 року до 14 лютого 2024 року);

15 вересня 2023 року (для торгових заходів з 15 лютого 2024 року до 15 серпня 2024 року).

З усіма наявними грантовими можливостями від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» можна ознайомитися за посиланням.

Програма «Конкурентоспроможна економіка України» реалізується у партнерстві з Мінекономіки, Мінцифри, Українським фондом стартапів та Офісом з розвитку підприємництва та експорту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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